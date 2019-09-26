港股直擊 即巿股評

花旗 深圳高速公路(00548)

評級：買入

目標價：9.62元->12.8元(較前收市價10.38元有23.3%潛在升幅)

花旗發表報告，認為深高速即使面對ETC(電子不停車收費系統)推廣折扣衝擊，不過交通流量穩健仍可帶動收費公路業務持續增長。

該行指出，深高速進入環保和新能源領域，可帶來長期潛在收入增長。另外，集團上半年一次性收益和下半年梅林項目交付，可支持今年派息。

花旗上調深高速H股目標33%，維持「買入」評級。

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