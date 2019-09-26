美國總統特朗普稱，與中國的貿易協議可能來得較預期為快，市場憧憬中美貿易戰有望解決，手機股回升。
舜宇(02382)漲2.8%，為升幅最大藍籌；瑞聲(02018)走高2.5%；比亞迪電子(00285)升2.8%；通達(00698)升1.8%；高偉電子(01415)升0.8%；信利國際(00732)升0.9%；鴻騰(06088)升0.6%；富智康(02038)升2.1%。
至於小米(01810)也升1%；聯想(00992)走高1%。
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