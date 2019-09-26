港股直擊 即巿股評

港股弱勢畢現，恒指失守二萬六，今早料略為喘穩，騰訊(00700)連跌八日有望反彈。

周三美股三大指數集體反彈，特朗普稱達成貿易協定的時間可能早於市場預期，幫助市場擺脫了特朗普遭彈劾調查事件的影響。道指收升162點或0.61%報26970點；標普500漲0.62%報2984點；納指漲1.05%報8077點。Nike季績勝預期，股價漲逾4%，領漲道指。科技股普漲，蘋果漲1.5%，Netflix彈4%，穀歌漲2.3%。

中概股普遍造好，阿里巴巴升3%；京東升2%；百度升5.3%；拼多多漲4.1%。

美元轉強，美滙指數觸及兩周高位，加上美股回穩，拖累金價下跌，終止收市三連升。紐約12月期金創近三周收市新低，收報每盎斯1512.3美元，急跌27.9美元，跌幅1.8%。紐約現貨金報1504.61美元，跌1.8%%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.54元，較本港收市高0.14元；騰訊ADR收報331.19元，高2.79元，股價昨日錄八連跌；國壽(02628)ADR收報18.55元，高0.17元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報12.29元，高0.01元；中石油(00857)ADR收報4.04元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.67元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.89元，低0.06元；聯通(00762)ADR收報8.21元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報3.57元，高0.03元。

ADR港股比例指數報26010，較周三恒指收市高65點或0.25%。即月恒指夜期收報26048點，升143點，高水103點。恒指收報25945，插335點或1.3%；國企指數更連跌八日，累插4.9%。

焦點股份

港交所(00388)：獲大股東香港政府增持。據倫敦證券交易所資訊平台披露，本周一香港政府持有權益由5.94%增加至6.12%，持股比例出現變動，是因為政府選擇收取港交所發行的股份，代替現金股息。

瀛海集團(08668):今早於創業板上市，耀才平台暗盤價收報0.215元，較招股價0.24元跌一成。公司為澳門持牌批發旅行代理商及汽車租賃服務提供商。