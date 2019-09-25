今日 19:55
重要通告
港股直擊
中國光大水務(01857)公布，與青島市水務管理局就青島市麥島污水處理廠改擴建項目，簽訂投資協議。
根據投資協議，旗下附屬光大水務(青島)將為該項目投資、建設及營運的主體。
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