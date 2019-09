即巿股評 港股直擊

在華盛頓舉行的中美副部級貿易磋商上周五(20日)結束後,中方代表團取消訪問內布拉斯加和蒙大拿兩個州份農場的行程,引起外界猜測貿易談判可能出現變數。

《第一財經》報道,中方代表團成員、農業農村部副部長韓俊21日晚上在華盛頓與美國農業界人士的交流會表示,這次調整(訪問)行程與經貿磋商無關,本來就是單獨訪問計劃。韓俊指「我們的確同美方討論有關安排,但未確定日程;後來綜合考慮各種因素,暫未安排去美農業州訪問。」他強調,剛剛在華盛頓結束的中美經貿問題副部級磋商是建設性的,為雙方牽頭人第13輪高級別磋商做了認真準備。但韓俊並沒有解釋何謂「各種因素」。

有趣的是,美國財長努欽(Steven Mnuchin)周一出席聯合國大會活動時表示,他和美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer),將於下周與到訪的中國副總理劉鶴率領的代表團進行新一輪貿易談判,又透露指中方純粹是應美方要求,才押後訪問美國農業州的行程。

出席同一場合(埃及總統塞西也在場)的總統特朗普,回應有關貿易談判進展時指出,中方已開始購買大量美國農產品,突然轉頭問努欽「出於好奇,為什麼我們要求中方押後訪問農業州行程?」(Why was that our request, just out of curiosity?)。努欽則含糊地回答說「我們不想混淆了貿易議題」(We didn’t want confursion around the trade issues.),又表示會再安排時間讓中方訪問農業州。

從電視畫面所見,侵侵對努欽的回答似乎「搲晒頭」,場面頗具娛樂性。事件反映努欽在中美貿易談判上有相當大的「自主權」,才會臨時要求中方押後相關訪問,而且並未及時向總統匯報。然而,從來都是他一個人說了算的侵侵,今後可能會更多介入中美貿易磋商,他又多次強調與中國國家主席習近平的關係非常良好,這次引發市場憂慮的「小插曲」,壞事或者會變好事。

港股方面,6連跌的恒指,周二高開78點,早段衝上26391水平才遇阻,收報26281,升58點或0.22%。

恒指昨天超賣反彈,尚未觸及周一失守的20天線(26448點)就無以為繼,技術走勢仍弱。EJFQ圖表顯示,反映強勢股買盤的強勢股指數,上周四於24.9%水平已見頂回落,短線市寬又跌至50%(截至周一報50.4%)的強弱分界邊緣,估計恒指短期會在26000至26400點的成交量密集區內爭持。

周一「搏拳實錄」提到,老徐考慮是否在結算前平倉獲利(現持有即月25600點及26800點short call、25800點short put,賬面共賺1532點期權金),現決定不妨持倉至周四自動結算,慳番一重手續費。

老徐