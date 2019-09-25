港股直擊 即巿股評

港股跌穿兩萬六，恒指低開118點，開市後跌幅擴大，上午曾挫7355點，之後跌幅曾縮至90點，見26190點全日高，下午跌勢轉急，最多跌363點，低見25917點，再刷新三周低位。恒指最終收市跌335點或1.28%，報25945。

北水轉為淨流入7.4億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，平保(02318)有1.65億元淨入；建行(00939)淨入1.46億元；工行(01398)有1.05億元淨入。相反，招行(03968)有1.91億元淨走；太保(02601)有3132萬元淨走。

藥股受帶量採購開標結果拖低，全線向下，中國生物製藥(01177)有1.25億元淨入；分拆復宏漢霖(02696)上市的復星醫藥(02196)有698萬元淨入。相反，石藥(01093)有1.66億元淨走。

科技股方面，八連跌的騰訊(00700)淨流入2.75億元；中興通訊(00763)有4229萬元淨入；中芯國際(00981)有1657萬元淨入。相反，舜宇(02382)有9982萬元淨走。

其他淨流入較高個股包括：信義光能(00968)有2929萬元淨入；贛鋒鋰業(01772)有2452萬元淨入；山東黃金(01787)有400萬元淨入；南方能源(01573)有201萬元淨入。

相反，融創(01918)有539萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、平保、騰訊、中生製藥、石藥、招行、舜宇、信義光能、工行及融創。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、中生製藥、贛鋒鋰業、中芯、山東黃金、復星醫藥、太保、南方能源及石藥。