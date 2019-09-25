港股直擊 即巿股評

美國眾議院啟動彈劾特朗普調查，加上總統特朗普對華貿易發表強硬言論，市場再度擔心中美戰會再度升温，港股昨日反彈過後，今日重拾弱勢，全日插逾三百點，跌穿兩萬六；國企指數更連跌八日，累插518點或4.9%。

恒指低開118點，開市後跌幅擴大，一度跌超過三百點，但突然傳出中方準備購買更多美國豬肉，恒指跌幅曾縮至90點，高見26190點。不過，大市沽壓再度加劇，午後恒指曾插363點，低見25917，再創三周低位，最終恒指收報25945，插335點或1.3%；國企指數收報10168點，挫102點或1%，大市成交755.74億元。

個股跌多升少，下跌股份比例達72%，上升股比例只得28%。

即月期指收市跌389點或1.5%，報25905，低水40點，成交22.6萬張。

全日僅三隻藍籌升，餘下全線下跌。美債息率回落，滙控(00005)跌0.9%；友邦(01299)挫2%；騰訊(00700)持股的蔚來汽車，昨晚因業績曳，股價大插兩成，連累騰訊也挫2.1%；太古A(00019)及國壽(02628)分別跌0.8%及0.9%，騰訊、太古A及國壽更齊錄三連跌。新世界(00017)中午公布截至6月底止全年業績，基本溢利增一成，同時捐300萬呎農地，全日只微跌0.2%。

焦點板塊

手機股：蘋果、華為及小米(01810)已陸續發布旗艦新手機，惟驚喜欠奉，加上貿易戰又再度升温，手機股普遍捱沽。通達(00698)是表現最曳手機股，收插8.1%，更錄四連跌；瑞聲(02018)挫3.1%；舜宇(02382)則挫3%；丘鈦(01478)挫4.8%；信利(00732)挫4.2%；鴻騰(06088)降3.7%；高偉(01415)下滑1.6%；比亞迪電子(00285)跌0.3%；小米再挫4.4%。

醫藥股：內地藥品帶量採購結果將陸續公布，是次由「4+7」試點地擴展至餘下的25個省。昨日表現波動的中國生物製藥(01177)未有中標肝臟藥物恩替卡韋(Entecavir)，拖累股價挫5.3%，為包尾藍籌；石藥(01093)昨日急升逾8%，今日回吐3.7%；翰森製藥(03692)插8%；復星醫藥(02196)分拆的復宏漢霖(02696)今日掛牌，復宏漢霖收49.45元，略低招股價49.6元0.3%；復星醫藥挫4.6%；綠葉製藥(02186)也挫3.2%。

汽車股：整體亦弱，比亞迪(01211)考慮將絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)業務分拆上市，收市挫4.1%，跑輸一眾國指成分股；吉利(00175)挫3%；廣汽(02238)跌1.9%；長汽(02333)跌1.5%；華晨(01114)降2.9%；北汽(01958)跌1%。

焦點股份

美團點評(03690)：再創上市新高，高見80.1元，收漲1.6%，成交有19.6億元。

維達(03331)：獲滙證將評級由「持有」升至「買入」，目標價由15.7元上調至17元，股價逆市跑出，一度高見16.68元，飆升18%，全日仍揚6.1%。

九興(01836)：大和指九興有望食正豪華運動鞋趨勢，將評級由「持有」升至「買入」，目標價由13.6元調高至18元，全日大升9.1%。

玖紙(02689)：截至6月底止全年股東應佔溢利38.6億元人民幣，按年下跌50.82%；每股派末期息18分，按年減五成半，全日挫5.5%。

新創建(00659)：截至6月底止全年純利40.43億元，按年下跌33.38%；經營溢利按年減少約10%；派末期息每股29仙，較去年同期少三成七，收市插8.2%。