即巿股評 港股直擊

「忍無可忌，還要再忍」，大市未跌夠，恒指14天RSI才39，撈底言之尚早。50隻藍籌只有8隻是強勢股，當中提防連蒙牛(02319)隨時轉做第43隻弱勢藍籌。恒指9月4日修例撤回前低位25675有可能守唔住。

現在問題是，究竟今次港股會出現8月中的災情嗎？那一定要出現極重磅利淡消息，而上次則因為是美債孳息曲線明顯倒掛，觸發美股單日大瀉八百點。今次單憑中美貿談阻滯，甚至是特朗普遭彈劾，都未必令美股大跌，以及令恒指14天RSI跌至18、19的嚴重超賣水平。

港交所(00388)今日低見222元，刷新1月4日之後新低，RSI跌至28，還未出現像8月中的恐慌性超賣，故即使短線有得彈，幅度亦不多。我決定再等跌深些，一定不能急。

揀定幾隻港交牛備用，(62279)收回價210.08元，年底到期，槓桿比率13.7倍，條款算頗進取。

較中庸可睇定(53560)行使價200.08元，距收回價11.4%，換股比率500:1，明年2月到期，現報0.054元，跌10%。

再講多次，仲未出手住。

個股方面，近期多番推介的方達控股(01521)昨日勁升一成多，今日一度再升6.5%報4.91元，再創新高，最新無升跌，回吐正常，臨近國慶北水暫停，對買盤力度會有一定影響，10月8日以後再來過。

留意維亞生物

同類股還有維亞生物(01873)，今年5月9日上市，當時超購達106倍，雖然並非「港股通」股份，但市值亦達69億元，公司主要就臨床前創新藥物開發向全球生物科技及製藥客戶，提供基於結構的藥物發現服務。中期純利4650萬元人民幣，每股基本盈利0.0384元人民幣，派中期股息每股0.005港元，期內毛利率50.5%。預期稍後有更多分析員給予評級。EJFQ在9月10日發出勢頭能量轉強信號，查公司本月上旬兩度回購，股價現跌4.8%報4.33元，回試廿天線，低於4.41元之招股價。

羅崇博 (杜比)