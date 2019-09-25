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今日 14:45 港股直擊 即巿股評

恒指突插363點穿上午低位 李寧安踏逆市升

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港股午後跌勢轉急，2時12分左右，恒指跌穿上午低位，暫時見最多跌363點報25917，再刷新三周低位。截至2時28分，恒指跌314點報25966。

騰訊(00700)跌2.1%報328.6元，暫錄八連跌。

煤氣(00003)突見沽壓，現跌1.9%報15.2元，暫為盤中低位，明顯跌穿廿天線(約15.47元)。

兩隻體育用品獲見資金追捧，李寧(02331)升3.8%；安踏(02020)升1.5%；裕元(00551)升2.3%。里昂上調安踏及裕元評級至「跑贏大市」。

 

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