港股午後跌勢轉急，2時12分左右，恒指跌穿上午低位，暫時見最多跌363點報25917，再刷新三周低位。截至2時28分，恒指跌314點報25966。
騰訊(00700)跌2.1%報328.6元，暫錄八連跌。
煤氣(00003)突見沽壓，現跌1.9%報15.2元，暫為盤中低位，明顯跌穿廿天線(約15.47元)。
兩隻體育用品獲見資金追捧，李寧(02331)升3.8%；安踏(02020)升1.5%；裕元(00551)升2.3%。里昂上調安踏及裕元評級至「跑贏大市」。
港股午後跌勢轉急，2時12分左右，恒指跌穿上午低位，暫時見最多跌363點報25917，再刷新三周低位。截至2時28分，恒指跌314點報25966。
騰訊(00700)跌2.1%報328.6元，暫錄八連跌。
煤氣(00003)突見沽壓，現跌1.9%報15.2元，暫為盤中低位，明顯跌穿廿天線(約15.47元)。
兩隻體育用品獲見資金追捧，李寧(02331)升3.8%；安踏(02020)升1.5%；裕元(00551)升2.3%。里昂上調安踏及裕元評級至「跑贏大市」。
|下一篇：
|日股低收78點 終止三連升
|上一篇：
|政府周五刊憲豁免28項收費支援企業