即巿股評 港股直擊

唔知侵侵係咪為咗轉移視線，希望市場唔好太注意美國眾議院動議向其啟動彈劾調查，所以喺中美貿易談判前發表強硬言論，更進一步將香港問題跟談判綑綁埋一齊，拖累隔晚美股下跌，道指更曾挫逾二百點，雖然埋尾道指跌幅收窄，但三大指數齊齊下跌。港股噚日回升，但都講咗彈力欠缺力量，兼且恒指企唔穩26300-26400的話，後市都係瓜多過菜。

恒指低開118點後持續向下，跌幅一度擴大至355點，見過半日低位25925點，創9月4日以嚟低位。其後有消息指中國將擴大向美國購買豬肉，大市跌幅一度收窄至90點，見過26190點半日高位。可惜今日似乎26200點又係阻力，半日仍跌逾200點，幸而二萬六關失而復得。恒指半日報26031點，跌249點；國指報收10193點，跌77點。

重磅藍籌股普遍向下，大笨象(00005)因為美債息回落腳軟，友邦(01299)長線再睇好，但短線股價受壓，由於係指數重磅股，呢期個市弱到咁，友邦亦唔慌有運行。至於連續多日回購嘅騰訊(00700)亦唔頂得住，已連跌八個交易日，連330元亦失守，短線一旦跌穿320元真係無眼睇。其他重磅股一樣有神無氣，大市當然撐唔住。

繼蘋果及華為發布旗艦新手機後，小米(01810)亦已發布新手機，價錢高得嚇人，可惜驚喜欠奉，而貿易戰再度升溫，手機股威咗幾日，今日又捱沽。整個板塊股份無一倖免，只有比亞迪電子(00285)逆市升0.7%，其他跌幅由0.8%至3.4%不等。

內地藥品帶量採購由「4+7」試點擴至全國，結果將陸續公布，噚日下午醫藥股紛紛反彈，以為有係春江鴨水暖先知，點知一下急抽後，稍有消息公布，今日藥股又回復跌勢。不過對於呢個板塊嘅前景，阿Man仍然睇好，只係目前大市整體氣氛麻麻，醫藥股今年之內累積升咗咁多，高位難免有沽壓。

講番個市二萬六呢個位真係危危乎，況且亦唔係乜嘢支持位，暫時指數短線支持位喺25800，失守將下試25300甚至24900點，至於個市能否擺脫困局，要先睇26300-26400呢個關鍵位，呢個位一日未能收復兼企穩，個市都唔會有運行，只係周五期指結算，斷估呢兩日仲會頂番兩吓頭鎚，大戶托住指數部署下月倉位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)