港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普再就對華貿易發表強硬言論，同時眾議院啟動彈劾特朗普調查，拖累隔晚美股一度挫逾兩百點，港股昨日回升後，今早再陷弱勢，一度跌超過三百點，中午兩萬六失而復得。

受美股拖低，恒指低開118點，跌幅隨即擴大，一度挫355點，低見25925點，創9月4日以來新低，但傳中國將擴大向美國購買豬肉，大市跌幅曾縮至僅90點，高見26190。不過，沽盤持續下，半日仍跌逾兩百點收市。恒指半日報26031點，跌249點或1%；國企指數報10193點，跌77點或0.76%；大市半日成交額437.4億元。

藍籌股個別發展。美債息率回落，滙控(00005)跌0.3%；友邦(01299)跌1.9%；騰訊(00700)持股的蔚來汽車，昨晚因業績曳，股價大插兩成，連累騰訊半日亦挫1.7%，暫錄八連跌；吉利(00175)也跌1.9%；工行(01398)跌0.6%；港交所(00388)降1%。

焦點板塊

手機股：蘋果、華為及小米(01810)已陸續發布旗艦新手機，惟驚喜欠奉，加上貿易戰又再度升温，手機股普遍捱沽。通達(00698)是表現最曳手機股，半日插8.1%，暫錄四連跌；瑞聲(02018)挫3.4%；舜宇(02382)則降2.8%；丘鈦(01478)挫3.3%；信利(00732)挫3.4%；鴻騰(06088)跌2%；高偉(01415)下滑0.8%；只有比亞迪電子(00285)逆市升0.7%。

石油股：美國上周石油庫存多過預期，拖累隔晚油價挫逾2%，石油股相關股受壓。中石油(00857)跌1.9%；中海油(00883)跌1.1%；中石化(00386)下滑0.2%；油服股大致亦向下，中海油服(02883)跌2.2%；中石化油服(01033)降1.2%；安東油田服務(03337)挫3.6%； 華油(01251)挫3%。

醫藥股：內地藥品帶量採購由「4+7」試點擴至全國，結果將陸續公布，藥股今朝普跌。昨日急跌後大拗腰的中生製藥(01177)挫4.4%，為包尾藍籌；石藥(01093)昨日急升逾8%，中午吐2.6%；翰森製藥(03692)插7.6%；復星醫藥(02196)分拆的復宏漢霖(02696)今早掛牌，復宏漢霖半日報48.45元，低招股價49.6元2.3%；復星醫藥挫3.5%；綠葉製藥(02186)也挫3.5%。

焦點股份

美團點評(03690)：再創上市新高，高見79.75元，半日漲1.6%，成交有8.5億元。

維達(03331)：獲滙證將評級由「持有」升至「買入」，目標價由15.7元上調至17元，股價逆市跑出，一度高見16.68元，飆升18%，半日仍揚5.8%。

新創建(00659)：截至6月底止全年業績，純利40.43億元，按年下跌33.38%；經營溢利47.07億元，減少約10%。每股盈利1.04元；派末期息每股29仙，較去年同期少36.96%，半日插8.2%。