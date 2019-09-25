今日 12:28
重要通告
港股直擊
時計寶(02033)公布，截至6月底止全年的盈利為3.05億元，按年上升4.77%。每股盈利14.7仙；派末期息4.3仙。
期內，收入26.7億元，按年下跌9.86%。
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