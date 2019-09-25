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今日 11:12 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】360魯大師籌1.8億

路透旗下IFR引述知情人士透露，中國電腦及手提電話設備軟件商360魯大師以每股2.3元至3元招股，發售6000萬股，集資最多1.8億元。

公司引入5名基礎投資者，滙量科技(01860)及Green Dynasty分別認購1000萬元；Chen Xian及Wu Meirong各認購1500萬元；Qian Haiyan認購700萬元。

股份預期下月10日掛牌。國信證券為獨家保薦人。

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