即巿股評 港股直擊

一早起身我家老爺送咗首歌比我，係四大天王之一郭富城《愛的呼喚》，「嘩~好sweet呀！」你以為，嗰隻其實係坊間某位高人嘅二次創作改詞歌曲，仲用埋郭富城腔調唱埋出嚟、剪好晒成個MV再放上網，老爺只係貪得意咁開心share，改詞內容係乜？咪就係呢三個月喺香港最hit嗰單嘢囉。咁正嘅MV我當然再開心share比班老友啦。

噚日因為個市吽到發荒，所以無落到場，收市見恒指日線圖呈「十字星」，其實都唔博佢會轉勢，事關本身得一粒「十字星」出現嘅話，佢力度唔係咁大，係需要其他技術指標配合，「轉勢」啟示命中率先會相對地再高少少，但可惜噚日見其他技術指標走勢各異，呢個亦都係唔想落場嘅原因(無方向嘛)。

依家9點47分，恒指今朝早開市先跌過百點，至依家已經跌257點，做緊26023點，暫時最低見過26019點。

呢啲位就更係開恒指牛熊證街貨圖睇咗先啦，下方牛證第一層26100至26199點已經死亡，呢度有相當於656張期指，而26000至26099點嗰617張期指都應該所剩無幾，所以可以視25900至25999點為最貼價牛證層；而重貨區就係25800至25899點，係呀，好近架咋，第二層咋，而呢度都有相當於961張期指。

至於上方熊證見到有兩層新增街貨層，分別係26700至26799點，同埋26800至26899點，分別有相當於359同35張期指；至於重貨區就仍然係26900至26999點，呢度有1206張期指。量就多，但計最多新增街貨層都真係最貼價嘅26700至26799點呢度，全數359張都係新增，反映大家都比較傾向開淡倉，唔睇好個市？

「恒指之前都六連跌啦喎，再加埋嚟緊又話國慶會維穩嘅？」咁亦都有可能阿爺見香港呢排咁曳，內地同胞又咁鬼愛國，維穩個A股就算呢；至於恒指六連跌呢單嘢就要睇今日個走勢圖啦，今日呢個圖係戰友Jack開心share，8月上旬至今恒指回升唔少，「上升通道」因而誕生，不過，喺呢條「上升通道」裡面，由9月中開始就出現咗一條細小嘅「下降通道」，截至噚日呢條「下降通道」已經觸及「上升通道」嘅底，嚟到今日仲跌穿埋條「上升通道」，戰友Jack就話target係24800點；但見保歷加通道口收窄中，似乎暗示再比位大市下行嘅空間有限，再見到SlowSTC(14,3)%K線同%D線準備landing，恒指熊(56316)，收回價26755點，全場最貼價熊證嘅其中一隻，但都講緊同個市有逾7XX點差距，但槓桿就最高，成交亦都活躍，拆恒指5分鐘圖見到呢個moment恒指穿26000點，同步SlowSTC(14,3)亦落到超賣位，等下一個超買位時先再入啦，目標睇住保歷加通道底(25429點)，或者夠皮囉咪收割囉。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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