港股直擊 即巿股評

特朗普或遭受彈劾調查，美股走樣，港股昨日終止六連跌後，ADR預示恒指今早或低開過百點，勢創三星期以來低位。

隔晚美股高開低走，美國總統特朗普或遭受彈劾調查，加之美國消費信心指數失色，令美股受壓。納指和標普500指數創一個月來最大單日跌幅。道指收跌142點報26807點，納指收跌1.5%。科技股遭重挫，特斯拉跌7.5%，Netflix跌4.3%。Twitter跌4.5%。中概股方面，蔚來汽車大跌逾20%創新低，業績虧損大於預期。

美國眾議院展開彈劾總統特朗普的初步調查程序，將調查特朗普是否尋求烏克蘭的幫助，抹黑前副總統拜登。拜登是明年美國總統大選民主黨提名候選人。

經濟數據方面，美國9月里奇蒙德聯儲製造業指數為-9，前值1，預期1；美國9月大企業聯合會消費者信心指數為125.1，降至今年最低水平，前值135.1，預期133.5。

據CME「美聯儲觀察」，聯儲局10月減息25個基點至1.50%-1.75%的概率為64.1%，維持當前利率的概率為35.9%；12月減息25個基點的概率為52.5%，減息50個基點的概率為26.5%，維持當前利率的概率為21.0%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.44元，較本港收市低0.51元；騰訊(00700)ADR收報331.4元，低4.2元；國壽(02628)ADR收報18.44元，低0.1元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.29元，低0.21元；中石油(00857)ADR收報4.06元，低0.07元；中石化(00386)ADR收報4.63元，低0.07元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.73元，低0.47元；聯通(00762)ADR收報8.17元，低0.1元；中電信(00728)ADR收報3.54元，無升跌。

ADR港股比例指數報26154，較周二恒指收市低126點或0.48%。夜市期指收報26139點，跌155點，低水142點。恒指昨日收報26281，升58點或0.22%，終止之前連跌六日頹勢；國指連跌七日累挫3.9%。

焦點股份

申洲國際(02313)：公司的主要客戶Nike隔晚在美股收市後公布第一財季每股盈利86美分，市場預期70美分；期內大中華區收入16.8億美元，同比上漲22%，市場預期15.7億美元。Nike盤後漲近5%，勢創紀錄新高。留意申洲今日股價表現。

龍輝國際控股(01007)：公布控股股東瑞澤集團出售3.05億股，佔該公司已發行股本約4.79%。該公司指出，除上述事件外，並不知悉導致股價及成交量波動的任何原因。龍輝昨日收市急跌61.8%。

復星旅遊文化(01992)：公布並無根據與英國旅遊公司Thomas Cook等利益相關方的洽談，進行任何出資。

復星醫藥(02196)分拆的復宏漢霖(02696)今日掛牌，公開發售超購2.9倍，一手中籤率100%，以招股價下限49.6元定價。該股昨日暗盤價先升後跌，於輝立交易平台收報48.5元，較上市價低2.2%或1.1元。