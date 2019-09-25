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今日 07:57 即巿股評 港股直擊

【周期論勢】平保具有相對估值優勢

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中國平安(02318)是筆者認爲最優秀的企業之一，為中國最領先的保險公司。

從商業模式來看，保險公司通過大數理論越大越强，幾乎是穩賺的生意。其現金流强勁而備受畢非德芒格喜愛，實際上保險就是他們最重要的核心業務之一。

長遠來看，中國人口衆多，皆有保險需求，潛力巨大，擁有長長的坡，雪球可以越滾越大。

同時，保險公司通常持有大量上市公司股票，債券投資等金融資產，投資者可以視爲持有投資組合的一個Proxy載體，享受經濟發展的成果。

既然看好中國平安的長期表現，問題只是在於理想的買入價格和時機？

我們單從估值來看，本欄撇開基本面估值，而是從較少人提及的技術分析切入點來看估值的問題。

相對估值是一項常用的分析工具。由於中國平安同時在A股和港股市場上市，兩者是同一間公司發行的股票，只是由於流通的問題，價格經常出現偏差。專業的投資者就會利用兩者出現的價差來進行套利。

附圖是港股平安對A股平安的價格比值，從該圖可見，2008年以來，港股的平安由相對A股折讓近四成，回升到2011年頂峰出現溢價40%，反映出大喜大悲的極端估值。

近年，隨著滬港通深港通，MSCI加入A股等衆多措施增加了外資進入A股的便利性，兩地的差價因此得以穩定並且收窄，市場接近完全有效。該比值開始在7%溢價到10%折價之間上下浮動。

目前，港股的中國平安恰恰處於10%折價的相對估值低端區域，反映香港股市較爲悲觀的投資氣氛。這個時候，專業投資者將會買入港股平保而同時賣出A股平保，等候平價甚至出現溢價時平倉來套取利潤。

目前港股的平保相對估值偏低，值得密切留意，假如A股平保至少持平，折價買入應是不俗的選擇。

但這並不代表現在就是買入的最好時機。下篇文章我們再來討論一下最佳時機是什麽時候。

 

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