重要通告 港股直擊

中金公司(03908)公布，與騰訊(00700)附屬同意於中國成立一家合資技術公司，註冊資本擬為5億元人民幣；其中，該公司持股51%，騰訊附屬持股49%。

該合資技術公司擬通過提供技術平台開發及數字化運營支持，助力該公司財富管理和零售經紀等業務提供更加便利化、智能化、差異化的財富管理解決方案，提升投顧服務效率，優化精準營銷，強化合規風控，以數字化和金融科技能力推動該公司財富管理業務加快轉型及實現規模化發展。

同時，未來在可行情況下，合資技術公司可向其他金融機構開放服務。