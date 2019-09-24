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今日 18:46 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】帶量採購可是福

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今日主題之一是帶量採購2.0來襲。

始終市場對醫藥股了解未必夠深，彷彿今早才知道帶量採購存在，加上個別內地傳媒報道個別藥品再現大幅降價，午後開市藥股沽壓更大。

帶量採購下午2時左加開始在上海開標，跌幅收窄似乎是開標結果對個別藥企有利，春江鴨先行。

正式結果明天才會官方公布。其實總體而言，目前市場估值已反映對帶量採購的部分預期，當然結果出爐後會調整。

帶量採購下，藥企本身的主打藥品受威脅，相對地，藥企進入個別新藥品領域門檻會降低。以今日彈力最強的石藥(01093)為例，其「氯吡格雷」剛通過一致性評價，與信立泰、賽諾菲和樂普醫療競逐，而據報石藥報價應是最低，大有機會成功分得一杯羹。股價先行或有因。

又比如中生製藥(01177)，去年皇牌藥之一「恩替卡韋」在帶量採購遭「滅門式」狠劈。今年復星醫藥(02196)旗下重慶藥友開出每片0.38元人民幣，去年中標價是0.62元人民幣。所以中生製藥股價亦一度遭打窒。

不過，在「厄貝沙坦氫氯噻嗪」的藥品，原研廠賽諾菲7片報價7.6元人民幣；對手華海報14片14.67元人民幣；中生製藥14片14.28元。目前市佔第二的仿製廠中生製藥比原研廠賽諾菲有些微價格優勢。

所以要先睇整份中標名單和價錢，方作定論。

另外，留意藥廠對手持續增加，今年首次有印度廠Dr.Reddy's Laboratories入標，旗下「奧蘭之」已通過一致性評價，將與中資對手齊魯和豪森藥業競爭。而豪森藥業，即本港市值最大醫藥股翰森製藥(03692)的營運實體。

陳鎮強
信報分析員
[email protected]

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