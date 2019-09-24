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有傳新創建(00659)考慮出售城巴及新巴業務，與招商局集團等潛在買家會談，洽商處於初期階段未有最終定案，新創建行政總裁馬紹祥表示，公司不時收到買賣建議，不就個別建議作評論。

問及是否有政治壓力要出售巴士業務予中資機構，他強調，出售與否僅屬傳聞，而任何買賣考慮首要以股東利益為先，又稱目前未有實質建議，所以不評論。

馬紹祥指出，2019財年城巴及新巴業務轉盈為虧，2017年8月申請加價時，未有計算去年油價上升、車長人工增加及各方面成本大漲等因素，今年1月獲批加價7%及5.6%，低於提交申請的12%加幅，而目前加價後巴士經營仍嚴峻，上月再申請加價12%，已考慮公眾負擔能力及希望有足夠資源維持營運及提升服務。他又表示，有做工作平衡油價波幅，以降低經營壓力。

談及過去數周社會運動對巴士業務帶來的影響，他稱，有待重新檢視每月收入及各方面營運成本，才能知道更清楚的情況，「當然係有一個負面影響」。香港業務佔經營溢利約28%，內地則佔60%，其餘12%來自海外市場，香港業務在期內對公司構成的影響不大。

至於2019財年較少出售非核心業務欠缺一筆過收益，派息空間有否壓力，執行董事張展翔表示，2019財年一次性收益減少，約有3億元，下個財年派息視乎業績表現，不會因一次性收益影響派息政策。

馬紹祥指出，公司並無特定派息比率，但過去5年都維持以50%純利空間作派息，2019財年全年派息每股58仙，相當於派息比率56%，希望股息會漸進增長。