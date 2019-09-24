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今日 18:17 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨走近億 沽招行 融創 續吸建行

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港股終止連續六日頹勢，恒指高開77點，開市後一度倒跌15點，見26207全日低，之後拉升，最多升169點，見26391全日高，午後爭持，恒指收報26281，升58點或0.22%。

北水流出9788萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，建行(00939)淨入3.71億元。相反，招行(03968)有2.1億元淨走；平保(02318)有4713萬元淨走；太保(02601)有163萬元淨走。

第二輪帶量採購今日開標，石藥(01093)有3498萬元淨走；中國生物製藥(01177)有6528萬元淨走；東陽光藥(01558)有2586萬元淨走。

科技股方面，舜宇(02382)有3821萬元淨入。相反，騰訊(00700)淨流出2839萬元；中興通訊(00763)有2836萬元淨入；金山軟件(03888)有6120萬元淨走。

其他淨流入較高個股包括：吉利(00175)有6502萬元淨入；宇華教育(06169)有2603萬元淨入。

相反，融創(01918)有1.13億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、中生製藥、招行、騰訊、石藥、融創、吉利、平保、太保及金山軟件。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中生製藥、中興、石藥、騰訊、融創、東陽光藥、太保、平保、舜宇及宇華。

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