港股直擊 即巿股評

隔晚美股製造業數據勝預期，帶挈美股倒升，加上A股向好，恒指連跌六日插過千點後，今日止跌回升，但國指跑輸恒指，更錄七連跌。

恒指高開77點，開市一度轉跌15點，低見26207點，但A股回勇，上證更一度重奪3000點大關，令港股止跌回升，最多升169點，高見26391，惟20天線(26448點)阻力大。午後恒指升幅縮窄，國企更倒跌收市。恒指收報26281，升58點或0.22%；國企指數則跌16點或0.16%，報10271，更連跌七日，累挫416點或3.9%。

大市成交額752.24億元，較昨日652.88億元增15%。

個股跌多升少，下跌比例為60%，上升比例40%。

即月期指收市升161點，報26294，高水13點，成交18.59萬張。

藍籌股個別發展。滙控(00005)及友邦(01299)支撐大市造好，合力向恒指貢獻60點升幅，全日分別升0.8%及1.5%，中移動(00941)升0.9%；中海油(00883)走高0.6%；但中石化(00386)跌0.8%；騰訊(00700)降0.1%；國壽(02628)跌0.4%；平保(02318)降0.3%。

焦點板塊

醫藥股：內地第二輪帶量採購今午在上海開標，個別醫藥股上演過山車。中生製藥(01177)曾插8.5%，收市轉升1.2%；石藥(01093)曾瀉5.9%，收市倒飆8.5%，為升幅最大藍籌及國指成分股；翰森製藥(03692)曾挫5.2%，收市倒升4.6%；至於麗珠醫藥(01513)飆5.2%；威高(01066)升2.3%；維亞生物(01873)也升2.3%；百濟神州(06160)則升1.6%。

濠賭股：花旗引述渠道資料指上周澳門日均博彩收益僅6.86億澳門元，按周跌12.6%，賭業股近乎全線下跌。金沙(01928)跌1.5%，為表現最曳藍籌；銀娛(00027)下滑0.2%；澳博(00880)跌0.7%；永利澳門(01128)降0.8%；新濠(00200)走低1.3%；唯獨美高梅中國(02282)微升0.2%。

鐵路基建股：昨日捱沽後，今日進一步受壓，中鐵(00390)跌1.2%；中鐵建(01186)挫3%；中交建(01800)跌2.2%；大和指內地對高速動車採購量失望，降中車(01766)目標價至6.4元，中車收跌1%；中車時代(03898)挫3.5%。

教育股：普遍上揚，中教(00839)購澳洲國王學院，收揚4.4%；科培(01890)漲3.1%；思考樂教育(01769)漲3.5%，創新高；楓葉(01317)升1.2%；睿見(06068)升1.6%；新東方在綫(01797)升2.7%。

焦點股份

美團點評(03690)：剛滿上市一年，上周獲高盛升目標價，股價今早再創新高，曾見78.6元，收市仍漲2.9%，成交有30.5億元。

太保(02601)：計劃發行倫敦證券交易所全球存託憑證(GDR)，惟瑞信認為每股盈利遭到攤薄，並下調目標價至40元，收挫4.3%，為表現最曳國指成分股，成交有10.9億元。

敏華(01999)：昨日在市場回購247萬股，均價為4.29至4.37元，折合金額1068萬元，全日急升7.8%。

五龍電動車(00729)：就李嘉誠基金會對主席提出的破產呈請，稱與五龍電動車或其運營並無關連，重申事件只是主席曹忠個人事宜，全日挫6.8%。