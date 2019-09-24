即巿股評 港股直擊

港股連跌六個交易日，跌逾過千點後，今日終見反彈，表現反覆。恒指高開77點後，升近百點後掉頭向下，一度倒跌15點報26207點。其後A股帶動下回升，最多升169點，見半日高位26391點。恒指中午報收26305點，升83點；國指則升13點，半日報收10301點。

重磅藍籌股主要向上，不過火車頭騰訊(00700)即使經過多日回購，仍未見有上升動力，暫時喺20日及250日線匯聚區，股價仍被其他幾條移動平均線壓住，阻力由345元至350元，下移至340元至345元，一副唔生唔死咁嘅樣，半日靠穩微升0.2%。今日由中移動(00941)、友邦(01299)及大笨象(00005)合力撐起大市，三股已合共向恒指貢獻88點升幅。

中東地緣政治風險上升，油價上周急升後，暫時都叫企得住腳，三桶油股價則個別發展。不過醫藥股被開刀，內地今日下午將公布第二輪帶量採購招標結果，資金乘機逃離呢個板塊，所有醫藥股無一倖免。中生製藥(01177)跌6.5%，藍籌股中包尾，其他醫藥股普遍跌2%以上。

雖然醫藥股長線仲有得諗，但風頭火勢都係睇定些少好，守住莫買當頭跌呢個宗旨。教育股同樣係長線仍有前途嘅板塊，但要識得選擇受政策影響較少，集中專上教育嘅教育股。中教(00839)購澳洲國王學院，半日升4.4%，其他教育股亦有資金流入。

至於另一個阿Man一向唔睇好嘅板塊濠賭股，事實上濠賭股呢一年以嚟，又確係冇乜運行，而大行花旗引述渠道資料指上周澳門日均博彩收益僅6.86億澳門元，按周跌12.6%，呢個跌幅都幾驚人。不過濠賭股跌幅尚算溫和，但當然都唔建議呢啲位入貨，尤其大部份濠賭股圖表已經走晒樣。

港股今日雖然反彈，只係20日線(26449點)可能變成阻力，暫時恒指喺保力加通道中軸附近爭持，估計喺周五期指結算日前，除非有特別消息，否則暫時應唔會下試保力加通道底部，即25358點。至於結算過後，港股何去何從，貿易戰談判消息，將左右大市去向。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)