港股直擊 即巿股評

美國製造業數據好過預期，隔晚美股倒升，港股連跌六日挫過千點後，今早終於止跌回升，一度反彈過百點，受制20天線(26450點)。

恒指高開77點，開市一度轉跌15點，低見26207點，但A股回勇，上證更一度重奪3000點大關，令港股止跌回升，最多升169點，高見26391，惟20天線阻力大，大市升幅縮至百點內收市。恒指半日報26305點，升83點或0.3%；國企指數報10301點，升13點或0.13%；大市成交額404.3億元。

藍籌股個別發展。滙控(00005)、友邦(01299)及中移動(00941)支撐大市造好，合力向恒指貢獻88點升幅，半日分別升1%、1.5%及2%，中移動更是升幅最大藍籌、國指及紅籌成分股；中海油(00883)升1.1%；但中石化(00386)及中石油(00857)卻分別各跌0.2%；港交所(00388)再降0.6%。

焦點板塊

醫藥股：逆市受壓，內地今日下午將公布第二輪帶量採購招標結果，中生製藥(01177)挫6.5%，為包尾藍籌；翰森(03692)挫3.1%；石藥(01093)跌2.5%；三生製藥(01530)與金斯瑞(01548)分別挫4%；華潤醫藥(03320)與復星醫藥(02196)各降3.1%；神威藥業(02877)挫3.8%。

濠賭股：花旗引述渠道資料指上周澳門日均博彩收益僅6.86億澳門元，按周跌12.6%，賭業股近乎全線下跌。金沙(01928)跌1.9%；銀娛(00027)下滑0.2%；澳博(00880)跌0.5%；永利澳門(01128)降0.9%；新濠(00200)走低1.4%；美高梅中國(02282)無升跌。

教育股：普遍上揚，中教(00839)購澳洲國王學院，半日揚4.4%；科培(01890)漲2.8%；思考樂教育(01769)漲3.1%；楓葉(01317)升1.2%；睿見(06068)升0.6%。

焦點股份

美團點評(03690)：剛滿上市一年，上周獲高盛升目標價，股價今早再創新高，曾見77.8元，半日仍升1.5%，成交有19.2億元。

太保(02601)：計劃發行倫敦證券交易所全球存託憑證(GDR)，惟瑞信認為每股盈利遭到攤薄，並降目標價至40元，半日挫3.8%，成交有5.5億元。

敏華(01999)：昨日在市場回購247萬股，均價為4.29至4.37元，折合金額1068萬元，半日大升7.3%。