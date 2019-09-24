港股直擊 即巿股評

內地今日將公布第二批帶量採購招標結果，美資投行Bernstein發表報告，預期三個以上競爭對手的藥品，會有額外兩至三成的降價幅度。

該行指出，低價中標帶來的潛在連鎖反應，仍是整個醫藥行業的風險。

Bernstein中國生物製藥(01177)將面臨激烈競爭，因為集團其8個競爭激烈的藥品中，佔有三席。

該行又指翰森製藥(03692)亦受到影響，因為集團今年上半年98%收入來自仿製藥，當中本輪帶量採購其中3種藥品，佔集團收入20%。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。