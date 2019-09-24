即巿股評 港股直擊

9點40分返到公司就見到新聞組同事開住個電視機等林鄭出嚟講話，其實星期四(9月26日)都有佢首場「與公眾對話」啦，仲有咩好講呢？(呢句嘢可能係大家最想同佢講嘅一堆說話其中一句)

預佢例遲，都係轉返去財經台先，見依家9點42分時恒指做26241點，升19點，暫呈高開低收；而噚日手痕向個股埋手，睇中咗隻港交所(00388)，喺噚日下晝1點30分至1點45分，SlowSTC(14,3)再次落返去超賣時，基於見佢朝早走勢怪怪的咁，所以喺注碼上控制以圖減輕落場壓力。喺嗰陣時(62690)高低位做過$0.093/$0.085，平均買入價就係$0.089。

可能就正正注碼細，一心諗住等收市再等收工，誰不知喺3點時恒指無啦啦發威，再望望港交所，喺3點10分開始嚟料，見佢5分鐘圖上SlowSTC(14,3)開始踏入「8」字頭見超買，心諗再比多少少時間佢，睇吓會唔會上到「9」字頭先，等到3點半， %K線終於見「9」字，於是就放走隻(62690)。其實喺下晝3點至3點40分呢段時間，港交所嘅5分鐘圖SlowSTC(14,3)都係見「8」字頭以上超買位，按呢段時間嘅高低位$0.109/$0.095計，平均賣出價就係$0.102，對比之前買入價，day trade賺幅14.6%。「係咪早知就大注啲呢？」又唔好咁講，注碼大細都係策略嘅一種，細注啲無咁大壓力時，你做嘅決定都會有信心/準確啲。

依家10點6分，恒指做緊26300點，升77點，回復返今朝開市時個水平，日線圖見暫呈「十字星」，而成粒燭今日就處於保歷加下降通道裏面，SLowSTC(14,3)兩線仍然向下，不過見保歷加通道口有開始收窄之嫌，且見14RSI見回升，似乎恒指六連跌之後都未必想直插落保歷加通道底(25359點)度，前面新聞組同事提醒我：「一陣間有個國慶記者會，會做埋直播...」係喎，今日9月24號，仲有一個星期就「10‧1」國慶日啦喎，即係又有假放啦喎，又即係話「維穩」又開始嚟料啦喎，怪不得10點16分抬頭望望電視機，恒指無啦啦發力升140點，做緊26363點啦。

開埋恒指牛熊證街貨圖，依家見上方熊證仍然係26900至26999點為最近街貨層，亦都係重貨區，呢度有相當於1141張期指，雖然係好耐無見嘅過千張期指街貨，但同現價比都真係仲有啲距離。

始終現價同下方牛證行得埋啲，26100至26199點就已經係最貼價嘅第一層牛證，呢度有相當於408張期指，數量真係唔算多；但經過今日稍升之後，會唔會吸引更多資金做好倉？都真係唔排除呢個可能性。而牛熊中間位(26900+26199)/2=26549.5，同頭先mark底嘅價26363點，只係相差186.5點，on top加返頭先mark低埋嘅升幅140點，講緊假設今日個市升326.5點嘅話，就會上到牛熊證中間位，呢個點數唔算多但又起到看似「維穩」作用，何樂而不為呢？

不過，對於落場嚟講，上方遠但重貨，下方近但少貨，上牛熊中間位又唔難，咁多個可能性會發生嘅情況之下，選擇做旁觀者就算。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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