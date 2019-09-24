港股直擊 即巿股評

中國副總理劉鶴下星期會到華盛頓恢復貿易會談，加上港股已連跌六日，今早恒指或在26200點之上好淡爭持。

隔晚美股主要呈先低後高，收市個別發展。道指數終止兩連跌，收報26949點，升14點或0.06%；納指及標普500指數連續第二日下跌，分別微跌0.06%及0.01%。 全球經濟增長動力兩極化，美國製造業數據表現理想，不過歐羅區製造業數據大幅惡化，引發投資者對全球經濟放緩的憂慮，入市態度審慎。

Facebook營運手法正被美國司法部展開反壟斷調查，收市跌1.6%報186.82美元， 是標普500指數主要拖累因素之一。晶片股造好，高通升逾1%。

銀行股普遍向好，美國運通批准回購最多1.2億股股票及增加派息，利好股價升1.2%。

中東局勢仍然緊張，紐約期油收升0.69%報58.49美元/桶，連升三日。COMEX黃金期貨收漲0.95%報1529.5美元/盎司；COMEX白銀期貨收升4.82%報18.71美元/盎司。 兩者均刷新逾兩周以來收市新高。

美國財長努欽說，中國副總理劉鶴下星期會到華盛頓恢復貿易會談，又澄清，是美國政府要求中方代表，上星期取消去美國農業區的原定行程。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.75元，較本港收市高0.25元；騰訊(00700)ADR收報336.04元，高0.24元；國壽(02628)ADR收報18.69元，高0.07元。「三桶油」，中海油(00883)ADR收報12.39元，低0.03元；中石油(00857)ADR收報4.12元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.73元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.34元，低0.26元；聯通(00762)ADR收報8.2元，低0.07元；中電信(00728)ADR收報3.58元，高0.01元。

ADR港股比例指數報26229，較周一恒指收市高6點。即月恒指夜期收報26262點，升129點，高水40點。恒指昨日收報26222，挫213點或0.81%，為9月3日以來最低；恒指收造26222，挫213點或0.81%，為9月3日以來最低，亦是近一年來最長跌市。

太古(00019)昨日跌1.7%，14天RSI跌至29.3，藍籌中最低；港交所(00388)昨日跌1.9%，14天RSI跌至30.4，接近30以下之技術超賣水平。

焦點股份

騰訊：計劃增持芬蘭移動遊戲開發商Supercell股權。騰訊將透過將Supercell發行的4000萬美元可換股債券項下，未償還的全部本金及相關利息，轉換為股份， 令騰訊持有的Supercell可投票股份權益，由50%增加至51.2%。