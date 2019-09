即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局於9月18日議息會議後宣布減息0.25厘,聯邦基金利率目標區間降到1.75厘至2厘,是繼對上一次(7月31日)會議後再度下調利率,幅度一如預期。總統特朗普拒絕「收貨」,在減息公布後不到半小時就發文狠批「聯儲局和主席鮑威爾又一次政策失敗,無膽量,無常識,無遠見」(Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No "guts," no sense, no vision!)。

特朗普曾多番抨擊聯儲局加息太快、減息太慢。鮑威爾在最新議息聲明卻清楚指出,局方官員對美國經濟前景仍然樂觀,這次減息0.25厘是適切地因應環球形勢,同時顧及美國通脹低迷。自從7月底會議之後,外圍經濟疲弱的訊號增多,包括進一步加徵關稅等令貿易緊張升溫;儘管聯儲局在貿易範疇方面並沒有角色,但需要考慮任何足以對經濟構成實質影響的相關因素,以實現就業和局方的2%通脹目標。顯而易見,今次減息目的是應對較早前中美關稅戰加劇。

議息聲明表示,未來貨幣政策路線將繫於經濟環境的變化,以及由之引起的經濟前景與風險展望。總括而言,聯儲局主要職責為實現最高就業率和穩定物價,會根據最新資訊釐定合適的聯邦基金利率,使經濟繼續擴張、勞工市場維持強勁,並且推動通脹去到接近局方的2%目標。

鮑威爾回應記者時提及,如果(美國)經濟真的轉弱,可能適宜更多系列減息──聯儲局今次調低超額儲備金利率(IOER)0.3厘,至1.8厘,又說在適當時候會讓資產負債表恢復自然增長(to resume the organic growth of our balance sheet)。有分析認為,鮑威爾「暗示」即將重啟量化寬鬆(QE)措施。不過,鮑威爾亦強調,聯儲局貨幣政策向來高度依照經濟數據(highly data dependent, as always),未來是否繼續減息甚至「擴表」,都會「按本子辦事」,市場毋須太早作出過分解讀。

港股方面,周一恒指輕微高開,見26483點便回落,反覆跌至26186點轉穩,收報26222點,挫213點,失守20天線。

自從9月5日中美宣布在10月初舉行第13輪高級別經貿磋商,雙方又於11日就關稅戰「釋出善意」,刺激恒指在13日漲至27352點的接近個半月收市高位才掉頭下滑。

恒指在上述7個交易日共錄得829點(3.12%)升幅,然而,附【右圖】所見,港股中線市寬同樣於9月13日突破40%的支持區頂後即無以為繼。支持區亦可稱作超賣區,代表中線市底只是不再超賣,並沒有或根本無力改善現況。恒指較早前的反彈,純粹是大市沽壓減輕帶動(EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數期間顯著下跌)而已。

