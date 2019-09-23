港股直擊 中國財經 即巿股評

港股先高後低，恒指高開27點，開市後曾升47點，高見26483點，之後掉頭，午後最多挫249點，低見26186，最終恒指收報26222，挫213點或0.81%，為9月3日以來新低，六日累插1130點或4.1%。

北水流出6.12億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)淨流出1.52億元。相反，瑞聲科技(02018)有2766萬元淨入；舜宇(02382)有1.14億元淨入。另外中芯國際(00981)有4165萬元淨入。5G概念股方面，中興通訊(00763)有115萬元淨入。

中資金融股方面，建行(00939)淨入1.78億元；太平(00966)有8319萬元淨入。相反，招行(03968)有2.23億元淨走；平保(02318)有1.02億元淨走；太保(02601)有1.23億元淨走。

其他藍籌方面，滙控(00005)有1.27億元淨入。相反，友邦(01299)有1.44億元淨走；中國生物製藥(01177)有1925萬元淨走。

其他淨流出較高個股包括：融創(01918)有1.08億元淨走；南方能源(01573)有347萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、舜宇、平保、招行、融創、騰訊、太保、太平、中芯及瑞聲。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 舜宇、友邦、中興、滙控、騰訊、融創、中芯、南方能源、中生製藥及瑞聲。