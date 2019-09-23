港股直擊 即巿股評

中美兩國副部長級談判上周突然提早結束，市場擔心中美貿易戰談判陷困局，加上人民幣續走弱，港股上周連跌五日後，今日彈完再跌，全日挫逾兩百點，失守20天線(26418點)，六日累插1130點或4.1%。

恒指高開27點，開市後曾升47點，高見26483點，但市場對中美貿易談判有戒心，加上A股一度挫逾1%，港股掉頭向下，午後最多挫249點，低見26186，雖然下午3時過後，港股跌幅曾縮至兩百點內，惟尾市沽盤又再度增加，最終恒指收造26222，挫213點或0.81%，為9月3日以來最低；國指跌得更深，收挫87點或0.85%，收10287，同樣也錄六連跌，累插399點或3.7%，大市成交金額652.88億元。

個股升多跌少，下跌比例為67%，上升比例33%。

即月期指收報26133，跌292點，低水89點，成交有15.73萬張。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)跌0.5%；友邦(01299)跌0.7%；港交所(00388)降1.9%；工行(01398)走低0.4%；滙控(00005)跌0.8%；信置(00083)為升幅最大藍籌，收揚0.9%。

焦點板塊

手機及晶片股：市場消化華為及蘋果推新旗艦手機消息，手機與晶片股齊捱沽。舜宇(02382)挫4.8%；瑞聲(02018)插5.9%，為包尾藍籌；通達(00698)瀉5.9%；比亞迪電子(00285)挫4.7%；丘鈦(01478)降5%；鴻騰(06088)跌4.5%；富智康(02038)跌3%；晶片股華虹半導體(01347)連升三日後急吐，收插7.2%；中芯(00981)挫2.8%；晶片設備商ASM(00522)也下滑1.6%。

券商內險股捱沽：A股下挫，上證指數又再次跌穿3000點大關，券商內險股受壓。中信証券(06030)跌3.5%；華泰證券(06886)降3.3%；海通證券(06837)跌2.2%；中金公司(03908)降1.3%；內險股平保(02318)跌1%；國壽(02628)下滑1.2%；新華(01336)挫3.4%；太保(02601)跌2%。

鐵路基建股：上周五熱炒後，今日打回原形，中鐵(00390)挫3.1%；中鐵建(01186)降3%；中交建(01800)挫3.7%；中車(01766)挫3.4%；旗下中車時代(03898)挫4.2%。

焦點股份

五龍系：遭李嘉誠旗下呈請破產，五龍電動車(00729)及旗下五龍動力(00378)，分別瀉29.3%和31.9%。

平安好醫生(01833)：註册用戶破3億，股價一度抽升8.3%，高見48.4元，全日仍揚4.8%，成交有2.2億元。

雅高控股(03313)：獲納入為富時全球股票指數系列(中國指數)成分股，自上周五收市後生效，但股價反狂瀉48.3%，成交有4970萬元。

贛鋒鋰業(01772)：內地媒體報道，多家鋰行業龍頭上市公司及分析員稱，目前上游碳酸鋰價格已挨近歷史低位，部分企業更出現成本高過售價，鋰價難有再跌空間，帶挈贛鋒鋰業三連升，今日再飆7%。

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