重要通告 港股直擊

遠東宏信(03360)宣布，直接全資附屬公司遠東國際租賃以9.98億元(人民幣．下同)出售基礎資產。

另外，遠東宏信的間接全資附屬公司遠東宏信天津，則以3.56億元出售其基礎資產。