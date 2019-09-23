今日 16:49
重要通告
港股直擊
中國再保險(01508)公布，按照中國企業會計準則，首8個月經由子公司中國大地財產保險所獲得的原保費收入總額，約317.3億元人民幣，按年增長12.42%。
金管銀行今見中小企研紓困
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期指5連陰走勢變差
陳檬
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