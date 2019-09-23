即巿股評 港股直擊

國慶進入倒數階段，不過市場似乎利淡消居多，特朗普仍然唔客氣，透過貿易事務外部顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）話已準備將貿易戰升級，關稅可由目前的水平增至50%，又話不排除打金融戰。至於今日中港股市齊挫，除了人幣又走低，國有資本劃轉以填補社保基金亦屬利淡，在2017年11月中亦曾因為類似消息拖累A股及國企指數三四日。

恒指本身欠缺動力，只有8隻藍籌屬強勢股，當中最大市值是平保(02318)，今日亦有沽壓。短期大市有反彈沒轉勢，SAR已連續第三日呈反手做淡訊號，今日收市若未能返回26300點的頭肩底頸線，有可能又重回9月4日「修例撤回」大升市半日之低位25675，打回原形。

其實近期全球股市非差，資金流向監測機構EPFR最新發布的周度數據顯示，截至9月18日的一周中(9月12日至9月18日)，全球股票型基金錄得192億美元資金淨流入，創2018年第一季度末以來規模最大的單周資金淨流入，美股資金淨入創26周高位，新興市場股票型基金轉為淨流入，結束之前連續21周的資金淨出情況。不過流入的應以印度、南韓、巴西等股市較多，港股本身有社會運動的不明朗因素，「吸金力」自然較低。

年底前要炒贏恒指難度不高，問題是你能否找靚位買有題材的強勢股，績優的偏好信德(00242)及聯塑(02128)；復甦板塊鎖定油服股；增長概念半新股有錦欣生殖(01951)及方達控股(01521)。

輪證方面，上周五指舜宇(02382)接近嚴重超買，叫留意舜宇熊證(55439)，今日正股竟曾急插逾6%，(55439)爆升三成。最新留意港交所(00388)，今日跌穿8月中低位，RSI跌至30，仍未夠深，耐心等候用輪證博反彈機會。

羅崇博 (杜比)