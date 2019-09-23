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今日 13:43 港股直擊 即巿股評

恒指午後曾挫249點 4藍籌暫錄六連跌

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恒指中午報26207點，跌228點或0.86%。午後跌穿上午低位(26202點)，暫時見最多跌249點低見26186，為9月4日以來新低。截至1時半，恒指跌225點報26210。

國企指數跌87點報10287。

上證指數報2965，跌41點或1.37%。

大市半日沽空金額有38.36億元，沽空比率10.4%。

盈富(02800)半日沽空有5.23億元，最新跌0.9%報27.1元。

南方A50(02822)跌1.6%報14.74元，半日沽空有1.84億元。

騰訊(00700)、大古(00019)、中銀香港(02388)及國壽(02628)均暫錄六連跌。

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