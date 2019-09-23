恒指中午報26207點，跌228點或0.86%。午後跌穿上午低位(26202點)，暫時見最多跌249點低見26186，為9月4日以來新低。截至1時半，恒指跌225點報26210。
國企指數跌87點報10287。
上證指數報2965，跌41點或1.37%。
大市半日沽空金額有38.36億元，沽空比率10.4%。
盈富(02800)半日沽空有5.23億元，最新跌0.9%報27.1元。
南方A50(02822)跌1.6%報14.74元，半日沽空有1.84億元。
恒指中午報26207點，跌228點或0.86%。午後跌穿上午低位(26202點)，暫時見最多跌249點低見26186，為9月4日以來新低。截至1時半，恒指跌225點報26210。
國企指數跌87點報10287。
上證指數報2965，跌41點或1.37%。
大市半日沽空金額有38.36億元，沽空比率10.4%。
盈富(02800)半日沽空有5.23億元，最新跌0.9%報27.1元。
南方A50(02822)跌1.6%報14.74元，半日沽空有1.84億元。
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