港股直擊 即巿股評

中美兩國副部長級談判提早結束，市場擔心中美貿易戰生變，加上人民幣續走弱，離岸價企在7.11兌一美元樓上，令港股上周連跌五日後，今早再挫逾兩百點，失守20天線(26417點)。

恒指高開27點，開市後曾升47點，高見26483點，但市場對中美貿易談判有戒心，加上A股挫逾1%，港股掉頭向下，更挫逾兩百點，最多挫232點，低見26202，創9月4日來最低，中午更挨近低位收市。恒指半日收造26207，挫228點或0.86%；國指跌得更深，半日挫97點或0.94%，收10277，成交金額368億元。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)跌0.7%；友邦(01299)跌1.2%；港交所(00388)半日跌2%；工行(01398)走低0.8%；滙控(00005)跌0.3%；信置(00083)為升幅最大藍籌，半日揚0.9%。

焦點板塊

手機及晶片股：市場消化華為及蘋果推新旗艦機消息，手機與晶片股齊捱沽。舜宇(02382)與瑞聲(02018)包辦表現最曳藍籌首兩位，半日分別挫4.8%和4.6%；通達(00698)挫4.4%；比亞迪電子(00285)挫3.3%；丘鈦(01478)降3.7%；鴻騰(06088)跌3.1%；富智康(02038)挫4%；晶片股華虹半導體(01347)連升三日後，半日插6.9%；中芯(00981)挫3.2%；晶片設備商ASM(00522)也下滑1.3%。

券商內險股捱沽：A股下挫，滬深兩市半日挫逾1%，上證指數又再次跌穿3000點大關，券商內險股受壓。中信証券(06030)挫3.7%；華泰證券(06886)降3.3%；海通證券(06837)及廣發証券(01776)齊挫3.1%；中金公司(03908)降0.9%；內險股平保(02318)跌1.5%；國壽(02628)下滑1.8%；新華(01336)挫3.8%；太保(02601)挫3.2%。

鐵路基建股：上周五熱炒後，今早打回原形，中鐵(00390)跌2.5%；中鐵建(01186)跌2%；中交建(01800)挫3.7%；中車(01766)挫3.9%，為包尾國指成分股；旗下中車時代(03898)跌2.8%。

金礦股：中東局勢緊張，撐起金價及銀價，金價上周五升1.2%，重上1500美元關，推動金礦股造好，山東黃金(01787)升2.8%；招金(01818)也升0.9%；SPDR金ETF(02840)升1%。銀價今早重返18美元關，對銀價敏感的中國白銀(00815)，半日飆8.6%；旗下金貓銀貓(01815)也抽升8.7%。

焦點股份

五龍系：遭李嘉誠旗下呈請破產，五龍電動車(00729)及旗下五龍動力(00378)，中午分別瀉18.7%和24.6%。

平安好醫生(01833)：註册用戶破3億，股價一度抽升8.3%，高見48.4元，半日仍彈升5.6%，成交有1.3億元。