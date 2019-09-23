港股直擊 即巿股評

依家10點7分，啱啱先返到嚟公司，我都唔想架，鬼叫九巴個App fake我咩，miss咗平時搭開嗰班巴咪唯有喺個巴士站度罰企等下一班囉。

上個星期五(9月20日)無做任何推介，無他嘅，因為真係落唔到手嘛，今日返嚟見恒指已經六連跌，仲要跌穿咗條20天線/保歷加通道中軸(26424點)，叫做由保歷加上升通道轉向保歷加下降通道，不過見DMI嘅ADX同步向下，都啱嘅，見到支燭身咁扁、手腳又短，就知道個市波幅有幾大啦。

大市無嘢玩，又喺時候向個股埋手啦，「你又吼個股？」吼吓又唔駛死嘅，咁個市真係好悶呀嘛。搵搵吓搵到隻之前被人請「食檸檬」嘅港交所(00388)出嚟，個走勢圖真係同典型失戀嗰啲後生仔女無乜分別，個樣頹到貼住條保歷加通道底($226.26)行都算，今日(截至10點18分止)隻腳(低位$225)喺保歷加通道底以外吊吊揈，危坐企跳款。

通常呢啲時候，睇TBB啲電視劇就會有幾個老友喺酒吧度陪你喊、陪你劈，港交所今鋪都有喎，先嚟條日線圖嘅SlowSTC(14,3)，喊到%K線同%D線呢兩粒數都得返個位數字，屬於嚴重超賣水平；至於14RSI亦見「3」字頭，進入超賣範圍。要小心嘅就應該係條DMI嘅ADX，同電視劇一樣，失戀條友飲到半貓嘅態狀時，就忽然有個hot girl走埋嚟同你「Hi」，之後發生咩事唔使我講啦，伏嘅咪衰多兩錢重囉。

所以港交牛(62690)，收回價$219.08，同現價有逾3.3%距離，咁上下收回價下嘅牛證裏面，佢嘅槓桿比率有20.79倍，都OK架，不過就要睇吓倒底港交所之後係跟DMI條ADX嘅力度影響，抵受唔住外界嘅誘惑(其實今日恒指暫時(10點37分止)都殺死咗兩層牛證街貨，依家最貼價嘅牛證係26200至26299點，有相當於569張期指架)而向下行、正正式式穿條保歷加通道底；還是被兩個兄弟SlowSTC(14,3)同14RSI抬上的士救走返啦(拆5分鐘圖睇港交依家就落到超賣位，但如果真係擔心港交所隨市下行而點都會穿一穿條保歷加通道底嘅話，咁就下晝再算啦)。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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