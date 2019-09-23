即巿股評 港股直擊

連續兩日在華盛頓舉行的中美副部級貿易對話已於上周五(20日)結束，中方新華社形容會面有建設性，同意就相關問題保持溝通；美方則表示，下月如期舉行高級別磋商。雙方都沒有提及10月於華盛頓的第13輪高級別經貿磋商的確實日期。另一方面，中方代表團取消原定下周訪問內布拉斯加州和蒙大拿州的當地農場行程，提早回國。與此同時，美國貿易代表辦公室(USTR)刊發聯邦公告表示，因應本地企業要求，免除437項中國貨品關稅。

中美副部級會面顯然未能達成值得宣傳的共識(USTR的公告與此無關)，其後，美國總統特朗普與到訪的澳洲總理莫里森(Scott Morrison)會談後的聯合記者會提到，不急於在明年大選前與中國達成貿易協議。侵侵強調，要「尋求達成完整的協議(a complete deal)」而不是「部分協議(partial deal)」，他又形容與中國國家主席習近平的關係非常棒、非常好，但現在有一些小爭執(a little spat)」。

侵侵兩日前才對記者作出預測，明年美國大選前或後的一天，可能與中國達成一份最好的貿易協議，他說中方亦有這種想法。美國將於明年11月3日舉行總統大選，即使侵侵又再反口重提大選前後才與中國達成貿易協議，亦可見雙方的經貿爭議並不是三幾個月就可以解決。

事實上，這場由「關稅人」侵侵發起的貿易戰自去年7月開打以來，中美經過十二輪部長級磋商(其間包括兩國元首去年12月1日和今年6月29日趁阿根廷和大阪G20峰會之便舉行「習特會」)，涉及加徵關稅商品項目愈趨廣泛，稅率也愈徵愈高，要達成a complete deal，真是談何容易。

返回港股，9月9日【搏拳實錄】提到，老徐的short strangle(沽即月25600點call和25800點put)開倉翌日就幾乎「坐艇」，但由於EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數相對偏低，恒指則升穿以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂，短線已呈超買，因此有信心這個short strangle可以反敗為勝。

文章發表後，恒指反覆升至9月13日的27352點的近個半月收市新高，甚至10天線確認升穿20天線，發出指數短線已經見底訊號(見9月11日【搏拳實錄】）。然而，強勢股指數的表現仍未配合，恒指亦繼續在TrendWatch通道頂之上徘徊，老徐因此仍未動搖所持倉位反敗為勝的信心。上周三本欄更提到，在short strangle已返「家鄉」的基礎上，乘搭中美貿易戰降溫sell on fact這班列車，揀26800或26600點行使價short call(上周二晚交稿後，老徐即在夜期沽行使價26800點call，收取275點期權金)。

即月期權本周五(27日)便結算，老徐現正考慮是否在結算前平倉獲利。

老徐