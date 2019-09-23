港股直擊 即巿股評

美中談判波折，股市氣氛反覆，美股期貨今早則造好，料支持恒指早段在26300點附近爭持，地產股受關注。

美股上周五高開低走，中美副部長級官員在華盛頓舉行第二日貿易會議，帶動市場早段樂觀情緒，道指早段升近百點。不過之後外電隨後突然報道，中國貿易代表團縮短視察美國農場，加上美國總統特朗普表示想達成一份完整的協議，而不是局部協議。受消息影響，道指中段應聲倒插168點，收市跌159點或0.59%，收報26935點。標指跌0.49%，納指倒插0.8%。英特爾挫1.65%，為跌幅最大的道指成分股，蘋果都插水1.46%；Caterpillar及波音均吐逾1%。藥業股造好，默克抽升1.42%，為表現最強的道指成分股。

ADR港股比例指數報26311，較上周五恒指收市低123點或0.47%。夜市期指收報26314點，跌111點，低水122點。恒指上周五收報26435點，跌33點，連跌5個交易日，累挫917點或3.4%。美國道指期貨今早造好，最新報27015，升121點。納指期貨升幅更達0.65%。恒指短期料於廿天線約(26390點)爭持。日本今日假期休市。

焦點板塊

地產股：本港二手樓價格跌至4月份以來最低水平。另外，社會運動持續影響零售物業市道，新地(00016)強烈譴責示威者惡意破壞商場設施。

焦點股份

中電信(00728)：八月份移動用戶淨增長226萬戶，按月減少2%；其中4G用戶淨增長283萬戶按月減少9%。

小米(01810)：連續四日進行回購，上周五(20日)以每股9.22至9.25元，回購1080萬股，涉資接近一千萬元。

騰訊(00700)：上周五再於公開市場，以每股334.4元至340.2元，回購11萬股，涉資超過3700萬元。騰訊已經連續18個交易進行回購，累計斥資約6.5億元，合共回購近200萬股，佔已發行股本約0.021%。

藥明康德(02359)：表示已於上周五(20日)完成回購及註銷，2018年A股激勵計劃下部分限制性A股，涉及約33.83萬股A股。