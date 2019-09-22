即巿股評 港股直擊

恒指周五收報26435點，微跌33點，整個星期5天皆「見紅」，累計下挫917點(3.35%)，險守20天線。

港股積弱，部分原因是周初穆迪繼惠譽後加入唱淡行列，下調香港評級展望至「負面」，主要由於修訂《逃犯條例》掀起的示威衝突已持續逾百天，風波迄今仍未有全面平息跡象，穆迪恐怕亂局僵持時間愈長，將削弱本港金融中心的優勢。

雖然財政司司長陳茂波並不認同穆迪的看法，然而，示威活動及連串暴力場面都使投資者對香港經濟，尤其地產市道憂慮加深。

近期一個有趣現象是，7月開始，恒生地產分類指數(下簡稱地產指數)在過去11個星期的周一，共有10周下挫，跌幅介乎0.28%至3.47%(平均1.66%)，唯一例外是8月19日，此乃8月18日民陣舉辦「流水式」集會後沒有演變成暴力衝突的翌日。

換句話說，地產指數8月19日的「周一反彈」固然可視作技術因素所致，惟亦反映每逢周末市面爆發衝擊，對周初地產股都屬利淡，掀動地產指數的起落。究竟此現象會否延續，暫時很難說得準，但可肯定的是，地產指數與樓市息息相關，並具前瞻性。

過往地產股表現普遍跑在樓市之前，地產指數在2018年1月29日攀上44445點高位後率先回落，中原城市領先指數(CCL)當時仍愈升愈有，遲了半年至8月才掉頭。同樣情況曾出現在2015年，地產指數當年6月見頂，CCL隨後在9月開始拾級而下。

本港地產股2019年自4月初走下坡，至今仍未見明顯轉好，形態一浪低於一浪，地產指數在8月中旬露「熊蹤」，從4月3日的45890點計，回落兩成，步入技術性熊市，並挫至35380點才獲支持出現反彈。

摩根大通早前發表報告認為，儘管地產指數自今年高位回調，但板塊內個別股份尚未反映全部不確定因素，包括中美貿易緊張局勢持續、近期社會動盪(unrest)令本地經濟承受的代價，且仍難以量化這些事件的風險程度，意味地產市道或並未見底。

附【圖】所見，地產指數及CCL的集散圖和迴歸線顯示兩者大致呈正向關係，地產指數最新報37865點，迴歸線預測CCL應為149.3，與現水平183.28，潛在跌幅18.5%。另外，當地產指數處於偏高位置例如35000點以上時，集散點多聚於迴歸線+1個標準差範圍內，因此，若以+1個標準差推算，結果可能會較切合目前情況：假設地產指數走勢無進一步惡化，按其領先CCL的特性來看，後者一旦追跌，可由現水平挫至169.1，代表下跌空間約7.7%。

當然，上述只是從往績數據推算，社會運動演變成暴力衝擊事件沒有在考慮之列，惟配合摩通分析，本港樓市確實面對調整風險，短期難樂觀。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容