今日 21:29
重要通告
港股直擊
德萊建業(01546)公布，以代價9062.9萬元，收購創威興業全部股權。
創威興業持有位於長沙灣永康街79號創匯國際中心6個單位，總樓面面積約7490平方呎。
該公司表示，收購完成後將用作自有辦公室，以滿足未來發展，並節省租金成本。
匯璽III近沽清352伙 現大手客
今日信報
陳茂波：擬5年收回700公頃農地建屋
THEi環境及設計學院特任導師 老實設計…
吳雄
｜
今日信報
港股弱勢畢現 年底前有反彈無上升
陸文
｜
今日信報
美息塵埃落定 市況有望回穩
恒昇
｜
今日信報
Implications of rate cuts amid trade wars
Mona Mahajan｜ EJ Insight
用藥上癮？
顏寶倫醫生｜ 信健康
環球經濟或將站穩腳步
Frank Häusler
｜
財富管理
特朗普顧問警告對華關稅可加至100%
國際財經 ｜ 今日 12:34
石禮謙指政府民望低 向地產商開刀
時事脈搏 ｜ 今日 11:14
何君堯發起18區香港清潔日 明如期舉行
時事脈搏 ｜ 今日 11:50
滙豐內部通訊澄清梁禮邦非其員工
香港財經 ｜ 今日 16:06
【盤房來料】港股周末前夕悶局難破
即巿股評 ｜ 今日 13:20
太古廣場暫時調整商戶租金
地產新聞 ｜ 今日 16:00
【輪證贏家】財不入急門
即巿股評 ｜ 今日 10:36
瑞銀看好健康醫藥及創新科技板塊
香港財經 ｜ 今日 13:03
【股海揚帆】走勢持續改善 候低吸聯想
即巿股評 ｜ 今日 11:05
港股五日累插917點 兩指數納A股谷高成交
港股直擊 ｜ 今日 17:26
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞