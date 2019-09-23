即巿股評 港股直擊

讀者周女士問：「主持好，本人持有華潤啤酒(00291)，成本價40元，未有在45元沽出，近日曾跌穿41元，想問百威亞太(01876)上市後會影響潤啤走勢轉差？潤啤今年是否已見頂？謝謝。」(周五收報41.6元，升0.1%)

沈慶洪 騰祺基金管理投資管理董事

「潤啤之前的業績交到功課，因此股價之前飊升幅度厲害。惟該股估值現已升至較高水平，預測市盈率逾50倍，故投資者減磅下股價有回吐亦屬合理。不過，潤啤前景仍可看好，因為內地要靠內需支撐經濟，消費升級下潤啤一類內需型股份料可受惠。百威亞太上市後，不排除投資潤啤的資金會略為被分薄，導致潤啤及青島啤(00168)的表現轉弱，但一切仍需視乎百威亞太的定價及上市後表現。倘百威亞太定價以52倍市盈率計算，對潤啤的威脅會較低，反之如以較低估值的47倍市盈率定價，則有機會吸引資金流入百威亞太。持有潤啤的朋友，應留意該股50天線位置，即約40元，一旦跌穿便應先行減磅離場，上方如果反彈觸及43.5元左右水平則可考慮「食糊」。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長（專欄《炒股讀心》作者）

「百威亞太上市對華潤啤酒而言當然是增添競爭對手，百威亞太業務重點偏向中國、印度等亞太地區市場、相對華潤啤酒集中於內地確有較大的優勢，惟是次招股價水平雖較華潤啤酒市盈率為低，但派息比率就以華潤啤酒為佳，而百威亞太主攻亞洲幾個人口眾多的國家，就較華潤啤酒暫集中內地為佳，所以亦會相對較吸引。華潤啤酒股價兩年升一倍及對於購入喜力（Heineken）內地和香港公司股權現價已充分反映，雖然華潤啤酒亦屬炙手可熱內需股之一，於上月創出45元高位後已見急速回落，預期股價應已見今年高位，惟小心若破39元建議先行止蝕，股價若能守於40元樓上，估計於明年第二季公布2019年全年業績前才有望再創新高。」

尹德政 信報分析員

「百威亞太上市後，令本港上市啤酒股增加，無疑對啤酒股產生分流作用，即基金或沽潤啤增持百威，但內地計劃谷內需，啤酒等消費股亦會受惠。短期來看，啤潤有機會下試50天線(約40.06元)支持，一旦跌穿調整會較深，宜離場觀望，目標睇上次高位45元。」

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