港股直擊 即巿股評

港股連跌4日後，今日表現欠方向，即使內地下調一年期貸款市場報價利率(LPR)，加上富時羅素將「擴容」A股，港股仍欠彈力。

恒指高開63點，開市後曾升95點，見26564全日高，之後掉頭向下，上午倒跌最多22點，中午升8點。恒指午後跌穿上午低位，曾跌58點，見26410點全日低。恒指收報26435點，跌33點或0.1%。大市今日下跌股份比例為51%，上升股份比例49%。

總結全周，恒指連跌5個交易日，累挫917點或3.4%。

國企指數報10375點，跌9點或0.1%。國指全周跌312點或2.9%。

大市成交額943.84億元，為兩周最高，當中收市競價時段成交達222.7億元。

即月期貨收市跌58點，報26425點，低水11點。

滬指收市升0.24%；深成指升0.29%，兩市成交合計增逾11%至5469億元人民幣。今日收市後，富時羅素把A股納入因子提升至15%；標普道瓊斯指數亦把1099隻A股納入標普新興市場全球基準指數。

美國道指期貨最新升29點，報27107。美國總統特朗普顧問白邦瑞(Michael Pillsbury)警告，對華關稅可以加得更高，甚至達100%。

藍籌方面，太古A(00019)見逾一年半低，收市跌0.5%；友邦(01299)續軟，最新挫1.4%；中移動(00941)跌0.3%；旺旺(00151)跌1.4%；吉利(00175)跌1.5%，全周累挫7.8%為藍籌跌幅王。相反，滙控(00005)升0.5%；建行(00939)升0.2%；中電(00002)升2.6%；長建(01038)升1%。

焦點板塊

鐵路基建股：國務院印發《交通強國建設綱要》，鐵建股全線造好，中交建(01800)飆6.3%；中鐵(00390)升3.4%；中鐵建(01186)升3.4%；中車(01766)升3.4%；中車時代(03898)升1.9%；鐵建裝備(01786)升3%。

晶片股：半導體龍頭台積電早前公布8月收入創單月新高，市場憧憬半導體行業見底，晶片類跑出。華虹(01347)升4.9%；中芯(00981)和ASM太平洋(00522)創最少52周高，收市分別升1.5%和升1.2%；檳傑科達(01665)創新高，收市升4.6%。

科網及手遊股：個別股份跑出，美團點評(03690)創上市新高，收市升2.9%，成交19.9億元。另外，金蝶(00268)升2.3%；美圖(01357)升4.9%；華為供應商中國軟件國際(00354)升6.4%。手遊股普漲，百奧(02100)飆14.5%；火岩(01909)升2.9%；IGG(00799)升2.1%；創夢(01119)升1.8%；禪遊科技(02660)升1.3%。

手機股：華為昨日公布新旗艦機Mate 30，但未有預載Google的Android手機操作系統及應用程式，手機股先升後跌。舜宇(02382)跌0.4%；丘鈦(01478)跌2.8%；瑞聲(02018)跌2.6%，全周計累升11.8%為藍籌升幅王；信利(00732)跌3.4%；通達(00698)跌1.4%；比亞迪電子(00285)跌2.2%；高偉(01415)跌2.2%。

焦點股份

申洲國際(02313)：控股股東協榮及主要股東富高分別減持2798萬股和372萬股，每股作價102元，套現逾32億元。收市挫3.9%，為包尾藍籌。

中國環保科技(00646)：或引入厚朴生物科技，狂飆2.54倍，為升幅最大個股，成交額8470萬元。

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