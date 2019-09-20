即巿股評 港股直擊

今日收市後富時加碼A股，港股重磅股亦要相應作比重調整，被動基金要換馬，收市前提防價量有大波動。走勢上，恒指今日低位暫時係26434，守住廿天線，亦未有跌穿昨日低位26372。四日跌883點後或者可以喘穩，而且畢竟EJFQ的強勢股指數早於9月10日升穿弱勢股指數，中短線不應太差，但由於強指僅慢升，故大市短期玩「扭麻花」的機會較大，即係指數輪證仍未係操作時機。

一個月前本欄題為「績優股石藥舜宇暫秤先」，之後兩股都交出表現，舜宇(02382)一個月升了一成八，估值上仍未很昂貴，預測市盈率、市銷率及市賬率均較中位數高出0.8個標準差，之前平買不用心急沽。至於輪證短期則有博回吐機會，今早舜宇再升4.9%見126.1元52周高時，14天RSI衝高至78附近，接近嚴重超買，之後股價中午前倒跌1%報119元，博中認真禾味。

市場上的舜宇熊證不多，條款較好的有(55439)，收回價140元，目前距收回價比率為13%，短線來說相當安全，故槓桿比率只有5.1倍，最後交易日為明年2月5日，舜宇下周14天RSI若升至80附近，不反對小注博跌。

個股方面，中糧肉食(01610)今日再升逾4%，高見2.8元，較筆者昨日早上在公仔箱介紹時升超過8%，RSI未超買，估計2.85元附近要回回氣，中線3元目標不變。

羅崇博 (杜比)