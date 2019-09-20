即巿股評 港股直擊

隔晚美股個別發展，其實美股本身都無乜方向，而港股連跌四個交易日後，噚日恒指考驗過20日線(26392點)有短暫支持，今日暫時高淡爭持，半日波幅窄到只有117點。恒指高開63點後，一度升95點，見過26565點半日高位，其後掉頭向下，亦跌過22點，低見26446點，其後就窄幅拉鋸。中午恒指報收26477點，升8點，國指則跌2點，半日報收10383點。

A股繼續跑贏表現略勝港股一籌，主要係收市後富時全球股票指數，A股因子將由5%提升至15%，唔知港股會否受呢個因素影響，形成此起彼落局面。重磅藍籌股個別發展，騰訊(00700)已連續十幾日進行公司回購，但股價未見有太大起色，仍然偏軟，唔知跟馬化騰開始淡出騰訊有冇關係。至於友邦(01299)一直未能重上80元後，股價呢個星期開始腳軟走樣，技術走勢向下，暫時不宜沾手。其他重磅股以石藥(01093)升逾2%，半日表現最好。

至於早兩日熱炒嘅手機設備股，今日普遍回套，華為剛公布新旗艦手機Mate30，但有消息指未有預載一系列Google手機應用程式，或有機會影響銷情，拖累手設股先升後倒跌。阿Man都講過家下任何一個板塊落鑊，參與炒作轉身要快，始終港股仍然熊蹤咋現，始終未係博命時候。

板塊都係借消息炒作，國務院印發《交通強國建設綱要》，目標由2021年到本世紀中葉，分兩個階段推進交通強國建設，今日輪到基建股落鑊。講真，呢個板塊又係落後咗啲，難得有個消息借嚟炒炒，當然唔會放過大好機會。

9月份僅餘一個星期就結算，港股嘅反彈蜜月期隨時告一段落，今個月期權call同put重貨區分別喺27000-27300，以及26000至26300，估計結算都喺呢個範圍之內。除非下周有好震撼消息出嚟，否則9月份餘下嘅交易日，可能就係上上落落，悶下悶下咁渡過。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)