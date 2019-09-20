港股直擊 即巿股評

美國與中國副部級官員展開新一輪的面對面會談，但美股道指先升後跌，港股連跌四日後今早好淡爭持，高低波幅僅117點，但值得留意是收市後富時全球股票指數A股因子會由5%提升到15%，或會對港股尾市造成一定波動。

恒指高開63點，開市後曾升95點，見26564暫時高，之後掉頭回落，曾倒跌22點，低見26446點，隨後好淡拉鋸，最終恒指半日收報26477點，升8點或0.03%，國企指數半日收造10383，跌2點或0.02%，大市半日成交額400億元。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)跌0.6%；友邦(01299)跌1.4%；國壽(02628)跌0.2%；人行下調一年期貸款市場報價利率(LPR)，符合市場預期，工行(01398)走高0.8%；建行(00939)升0.4%：滙控(00005)升0.8%；石藥(01093)升2.1%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

手機股：華為昨日公布新旗艦機Mate 30，但有消息指無預載一系列Google手機應用程式，市場擔心會影響銷售，手機股先升後跌。舜宇(02382)跌0.1%；丘鈦(01478)降1.7%；瑞聲(02018)降2.7%；信利(00732)跌2.5%；通達(00698)降1.4%；比亞迪電子(00285)挫3.5%；高偉(01415)跌0.7%。

基建股：國務院印發《交通強國建設綱要》，目標由2021年到本世紀中葉，分兩個階段推進交通強國建設，基建股上揚。中鐵(00390)升2.8%；中鐵建(01186)升2.2%；中車(01766)漲1.6%；中交建(01800)飆6%，更是升幅最大國指成分股。

晶片股：半導體龍頭台積電早前公布8月收入創單月新高，市場憧憬半導體行業見底，晶片類股份跑出。華虹(01347)揚4.5%；中芯(00981)升2.3%；設備股ASM太平洋(00522)升1.5%；向奧地利微電子(AMS)提供設備服務的檳傑科達(01665)更創新高，半日揚5.8%，AMS為蘋果3D感測設備供應商。

焦點股份

申洲國際(02313)：控股股東協榮及主要股東富高分別減持2798萬股和372萬股，每股作價102元，套現逾32億元。中午挫3.9%，為包尾藍籌。

中國環保科技(00646)：或引入厚朴生物科技，半日狂飆2.87倍，為今早升幅最大個股，半日成交有3790萬元。