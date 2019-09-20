即巿股評 港股直擊

美國聯儲局一如預期減息四分一厘，港股昨日曾應聲下跌近400點，收報26468點，較月中高位27366點回調3.3%或898點。大市連續出現四支陰燭，相信無人會反對恒指已見短線高位，然而這是否意味恒指即將迎來新一輪跌浪，筆者暫時有所保留。從大市昨日走勢可見，跌至20天線後略見支持，而該水平與8月19日至21日高位約26310點水平接近，反映昨日一跌有機會已見初步支持。

要研究大市走勢，必先從四隻重磅成分股滙控(00005)、騰訊(00700)、中移動(00941)及友邦(01299)入手。上述四股目前走勢相當一致，滙控企穩50天線四個交易日後，本周三終於失守50天線；中移動昨日一跌，則一舉跌穿10天、20天及50天線；友邦的大陰燭更得人驚，進一步下試75元的可能性相當大。

二度貼中私有化爆升股

綜合上述分析，筆者認為港股挨近26100點至26300點屬是次調整的支持位，炒期指的朋友可採取逢彈即short的策略，最理想以下限26100點為食胡位。大市短線繼續整固，但不少個股仍有炒作機會，筆者於9月6日撰文《扭虧為盈已轉勢 易鑫具備爆升條件》，當時易鑫(02858)股價身處1.62元，筆者給予兩個目標價，一為2元，二為2.3元。

易鑫於9月16日裂口高開後愈升愈有，即日高位2.39元，較推介前爆升47.5%，六個交易日升抵兩個目標價有餘，亦是繼華能新能源(00958)後再次貼中私有化爆升股。坊間不少新聞均對易鑫於9月13日的公告內容有所遺漏，筆者在此補上一筆。易鑫該份公告主要有兩個內容，第一是易鑫控股股東「易車」，獲騰訊及黑馬資本以每股16美元收購其流通股及美國預託股份。

這一點大部分新聞也有提及，但第二點才是有關易鑫炒高的「主菜」。目前易車持有易鑫約43.7%股權，以及約9.9%附帶投票權，總行使投票權為53.6%。假如第一個部分收購(即易鑫控股權易手)完成，那麼買家將會以每股不超過2元向易鑫提出全購。簡單一句，易鑫私有化要約價為2元。第二個部分的公告內容，當日香港大部分媒體並無報道。

過去數天手機設備股表現突出，業務未必與手機直接有關，但勉強又有點關連的聯想(00992)走勢正在改善。截至6月底止，聯想首季收入按年增長5%至125.12億美元，純利大升1.1倍至1.62億美元，每股盈利0.0132美元；毛利率較去年同期上升2.7個百分點至16.4%。聯想業務主要分為智能設備及數據中心，前者包含個人電腦及智能手機。

業務產品更勝小米

聯想之個人電腦業務表現較為出色，今年首季全球市佔率達25.1%，期內個人電腦收入增長12%至96.31億美元，佔集團總收入75%。5G發展如箭在弦，硬件及軟件需求增長屬預期之內，聯想除了在硬件上有優勢，近年已積極拓展智能基礎架構、行業智能及智能物聯網，以配合硬件發展，相對小米(01810)而言，聯想涉足市場的廣泛度及產品成熟度更高。

聯想昨日收報5.43元，現價相對今年預測市盈率(P/E)約10.5倍，息率約4.61厘。技術上，聯想於6月4日及9月2日分別於5.1元及5.06元建立小雙底，近日反彈上5.65元後現於20天線進行整固，如後市企穩20天線，投資者可於該位置吸納，短線有力先試5.8元，潛在升幅約8.2%。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產