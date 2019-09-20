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【異動板塊】晶片股受捧 台積電上月營收創新高

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半導體龍頭台積電早前公布8月收入創單月新高，市場憧憬半導體行業見底，晶片類股份跑出，華虹半導體(01347)一度高見17.94元，抽升6.4%，新造17.76元，仍飆5.3%，成交金額1.5億元。

中芯(00981)股價也一度高見11.06元，漲4.7%，現造10.98元，仍升4%，成交金額2.9億元。

至於半導體設備股ASM(00522)更重返紅底股，一度高見101.9元，升4.5%，現漲2.4%，報101.4元，成交金額6449萬元。

連帶為奧地利微電子(AMS)提供設備服務的檳傑科達(01665)，股價亦創新高，最高曾見1.85元，飆6.9%，新造1.82元，升5.2%，成交金額598萬元。AMS為蘋果3D感測設備供應商。

半導體龍頭台積電，早前公布8月營業收入1061億新台幣，按年增長16.5%，更連續3個月扭轉下滑趨勢，按月增長 25.2%，更創單月收入歷史新高。

另外，據中銀國際本周初發表報告，該行統計全球12家半導體設備企業，第二季度收入達144億美元，按年跌16%，按季也降6%，但Applied Materials、ASML、KLA等為主要龍頭，上季收入按季均回升，當中Applied Materials、ASML更料第三季收入將繼續按月上升。

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