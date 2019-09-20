即巿股評 港股直擊

噚日隻進取恒指熊(55811)同安全距離恒指熊(55832)全數Day Trade成功，但基於噚日恒指向下殺咗三層牛證街貨之後，都要睇睇啲街貨點樣重新部署先再諗下一步做乜，於是收割之後就係等收工，跟住再等夠鐘離開公司，同兩位老友強少同藍哥，再加埋強少愛妻四條友去雞煲，好彩呢三個後生仔都仲肯同我呢個幾廿歲出嚟玩啫。

依家9點55分，返到公司又沖定杯靚茶開晒電視電腦，可能噚晚開心得滯，再加埋今日Happy Friday，lunch都未食就已經有種放假mode；唔止我係咁，個市都係咁，開市到依家見日線圖粒燭嚴格嚟講應該係「倒T星」，但佢支腳短到呢...驟眼睇仲以為係一條橫線，好似啲輪圖無成交咁款，不過還好嘅係仲叫做喺條20天線/保歷加通道中軸(26393點)上面，而下方SlowSTC(14,3)仍然都係下行中，但留心14RSI反而有少少勢頭向上，唔通呢個就係10天線(26856點)升穿50天線(26811點)嘅「黃金交叉」威力？

開埋恒指牛熊證街貨圖睇先，原先噚日估下方牛證26000至26099點有機會變成重貨區，無其他嘅，純因為整點數位嘛，但結果今日見到呢一層只有相當於357張期指，重貨區仍然係25800至25899點，有相當於907張期指。而牛證最貼價嘅26300至26399點就有相當於652張期指，總數唔多但新增嚟講係最多。

至於上方熊證無新增區域，但26900至26999點呢層最貼價嘅就變成重貨區，有相當於689張期指(...嗯...我唔係咁鍾意呢個冧把...)，同最貼牛證區一樣，都係最多新增街貨層。

依家10點6分，恒指做緊26519點，升50點，暫時波幅只有112點，而呢個位又同牛熊街貨中間位[(26900+26399)/2=26649.5]相差130.5點，若然話20天線見短線支持彈起嘅話，倒不如真係見到佢有力先至再出手都未遲，反正拆恒指5分鐘圖見喺10點5分時SlowSTC(14,3)落到中軸水平時又再次彈起，呢個位無論牛定熊都唔係入市靚位(再彈返起就更加唔會係入牛博20天線反彈嘅時機)；更何況恒指企喺中間位應該大把人落注，就睇吓人哋點落注先囉，唔急嘅。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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