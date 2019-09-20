熱門：

今日 10:18 港股直擊 即巿股評

恒指倒跌16點後喘穩 舜宇再創逾一年高

放大圖片

亞太股市今早普遍造好，港股連跌四日累插883點後，今早反覆靠穩。

恒指高開63點，報26532，之後曾升95點，高見26564，之後掉頭向下，9時57分左右更倒跌，暫時見最多跌16點，報26452。截至10時14分，恒指升64點，報26533。

國企指數升2點，報10387。

內地股市窄幅靠穩，上證指數現報3006，升7點或0.24%。人民銀行今早在網站上發布公告，中國1年期貸款市場報價利率(LPR)降至4.2厘；前月為4.25厘。

騰訊(00700)升0.2%，報339元。

昨日捱沽的友邦(01299)仍未有起色，曾再跌近1%，現跌0.5%，報76.15元。

中移動(00941)跌1%，暫為表現較差之重磅藍籌。

滙控(00005)升0.6%，報60.05元。

申洲國際(02313)遭控股股東等折讓5.7%，配售3170萬股，每股作價102元，涉逾32億元，今早配股上板，股價今早曾跌5.6%，報102.1元，最新跌4.2%。

華為於德國慕尼克發布全新5G手機「Mate30」系列，當中採用4000萬像素的Leica四主鏡頭。舜宇光學(02382)續受追捧，今早曾升近半成，高見126.1元，再創逾一年高，最新升3.9%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。