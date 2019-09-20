港股直擊 即巿股評

亞太股市今早普遍造好，港股連跌四日累插883點後，今早反覆靠穩。

恒指高開63點，報26532，之後曾升95點，高見26564，之後掉頭向下，9時57分左右更倒跌，暫時見最多跌16點，報26452。截至10時14分，恒指升64點，報26533。

國企指數升2點，報10387。

內地股市窄幅靠穩，上證指數現報3006，升7點或0.24%。人民銀行今早在網站上發布公告，中國1年期貸款市場報價利率(LPR)降至4.2厘；前月為4.25厘。

騰訊(00700)升0.2%，報339元。

昨日捱沽的友邦(01299)仍未有起色，曾再跌近1%，現跌0.5%，報76.15元。

中移動(00941)跌1%，暫為表現較差之重磅藍籌。

滙控(00005)升0.6%，報60.05元。

申洲國際(02313)遭控股股東等折讓5.7%，配售3170萬股，每股作價102元，涉逾32億元，今早配股上板，股價今早曾跌5.6%，報102.1元，最新跌4.2%。

華為於德國慕尼克發布全新5G手機「Mate30」系列，當中採用4000萬像素的Leica四主鏡頭。舜宇光學(02382)續受追捧，今早曾升近半成，高見126.1元，再創逾一年高，最新升3.9%。