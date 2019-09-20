港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別走，港股本周連跌4個交易日後，今早料於20天線(約26392點)水平喘穩。

道指收市跌52點或0.19%，報27094點；標指升不足1點，收報3006點；納指升0.07%，報8182點。

美國勞工部公布，截至9月14日止當周，首次申領失業救濟人數20.8萬人，按周增加2000人，預期為21.3萬人。

8月二手樓銷售按月增1.3%，以年率計達549萬間，創17個月高。

美中副部級官員展開新一輪的面對面會談，為下月的高層貿易談判作準備。

聯儲局宣布減息四分一厘後，市場預期年內再減息機會不大，美國總統特朗普批評聯儲局和主席鮑威爾「無膽量、無常識、無遠見」。

紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1506.2美元。

國際油價回升，布蘭特期油升1.3%，每桶報64.40美元。紐約期油微升2美仙，每桶報58.13美元。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.88元，較本港收市高0.18元；騰訊(00700)ADR收報337.98元，低0.42元；國壽(02628)ADR收報19.01元，高0.11元；中海油(00883)ADR收報12.59元，高0.01元；中石油(00857)ADR收報4.15元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.73元，低0.01元；中移動(00941)ADR收報64.71元，低0.09元；聯通(00762)ADR收報8.21元，低0.07元；中電信(00728)ADR收報3.58元，低0.02元。

ADR港股比例指數報26474點，較港昨日收市高水6點。夜市期指收報26522點，升39點，較昨日恒指高水53點。恒指昨收報26468點，跌285點或1.1%，連跌4日累插883點或3.2%，為9月3日以來收市低。

焦點板塊

手機股：華為在德國發布年度旗艦5G手機Mate 30系列，該款新手機採用麒麟990處理器，而Mate30 Pro 5G的速度較三星Note 10的5G版速度更快，但未有預載Google的Android手機操作系統及應用程式。留意熱炒手機股走勢。

焦點股份

申洲國際(02313)：控股股東協榮及主要股東富高分別減持2798萬股和372萬股，每股作價102元，套現逾32億元，交易料9月24日完成。完成後協榮和富高分別持股44.76%和5.04%。

新地(00016)：南昌站匯璽III周四首輪銷售352伙，消息指截至昨晚暫沽約350伙，僅餘2伙四房戶。

中國聯通(00762)：8月移動出賬用戶淨增18.4萬戶，累計用戶數達3.25億戶。

百濟神州(06160)：早前遭沽空報告狙擊，首席財務官兼首席戰略官梁恒近日在電話會議中表示，沽空報告中包括非常多錯誤的言論、失實的訊息及胡亂的猜測，質疑沽空機構只是運用他們的想像力，捏造出這些毫無根據的指摘。

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