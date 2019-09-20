即巿股評 港股直擊

今日分析股份是招商局置地(00978)，集團於今年4月4日開市前發布2018年報顯示，截至去年12月底的股東應佔溢利約12.16億元(人民幣‧下同)，較2017年同期約16.38億元，倒退25.76%，是過去三年之中首度錄得倒退，而實際金額是過去五年 (2014至2018) 之中第二高，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團未有構成很大負面影響。至於截至今年6月底資產淨值約81.93億元，而截至今年8月底已發行股數約49.05億股，計出每股淨值折合為1.8452港元，相對今年9月16日收報1.13元，市賬率為0.61倍，低於1.00倍反映現價偏低。

市賬率及市盈率分析

參考過去三年 (2016至2018年) 之每年市賬率介乎0.51至1.16倍，平均值為0.83倍，高於現時的0.61倍，亦反映現價偏低。平均值相對每股淨值為1.8452元，得出每股合理值為1.53元，較1.13元之潛在升幅為35.40%。至於從今年6月底倒數12個月，股東應佔溢利約12.80億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.2884港元，對比1.13元之市盈率為3.92倍，參考過去三年之每年市盈率介乎2.67及8.54倍，平均值為5.18倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為1.49元，較1.13元之潛在升幅為36.70%。

再者，集團於2016至2018年每股派息走勢，均不少於0.045元，去年每股股息為0.080港元，相對2016年為0.045元，累升77.78%。0.080港元對比現價1.13元，股息率為7.08%。過去三年之每年股息率平均值為5.79%，相對上述每股股息，計出每股合理值為1.38元，較1.13元之潛在升幅為22.12%。另可留意現時股息率超過7厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合上述三種分析，每股合理值為1.38至1.53元，平均值為1.47元，筆者認為集團的每股合理值不少於此價，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過30%，連同股息率超過7厘，預期一年回報率超過37%。

集團主要從事開發、銷售、租賃、投資及管理房地產。2019年1月，集團出資5020萬元人民幣與佛山鴻泰成立合資公司以開發位於佛山市南海區之土地，並佔50.1%權益。集團與佛山鴻泰將按於合資公司持股比例支付該土地之代價9.88億元人民幣，其總佔地面積為43518平方米，將作住宅、商用、娛樂及停車用途。截至今年7月已披露進行六個併購項目，可見集團今年積極拓展業務，並可留意今年上半年溢利增長超過15%，反映現時市盈率為3.78倍顯然偏低，暗示股價有上升空間。

自今年7月4日高見1.24元 (暫為2019下半年高位) 後，便見股價反覆向下，至8月上旬最低收報1.01元，高位回落超過18%。以現價1.13元與1.01元比較，只差十二個價位，可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於1.00元或以下買入；保守者則可於0.90元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為1.40至1.60元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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